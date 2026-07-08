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Ανακαλείται ρολό κοτόπουλο γεμιστό, ο ΕΦΕΤ βρήκε σαλμονέλα
Ανακαλείται ρολό κοτόπουλο γεμιστό, ο ΕΦΕΤ βρήκε σαλμονέλα
Ο ΕΦΕΤ ζητά την άμεση ανάκληση του συνόλου συγκεκριμένης παρτίδας και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι
Την ανάκληση γεμιστού ρολού κοτόπουλου ζητά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) καθώς ανιχνεύτηκε σαλμονέλα.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προχώρησε σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026.
Πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία: «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, που παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής προχώρησε σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026.
Πρόκειται για το προϊόν με εμπορική ονομασία: «ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, που παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο συγκεκριμένο προϊόν διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
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