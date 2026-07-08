Τουλάχιστον δύο νεκροί και δύο τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στην Οδησσό, ζημιές σε υποδομές του λιμανιού

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές του λιμανιού, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Λισάκ





Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές του λιμανιού, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές.



The Russians are blowing up Ukraine’s gas stations in the Odessa region now as well! Ukrainians on Telegram are calling it “war crimes” 🤣 pic.twitter.com/e7AzYiTH2a — Gabriel (@GabeZZOZZ) July 8, 2026

«Να πείσουν το Κίεβο να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές» Νωρίτερα, τo Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα η Τουρκία και άλλες χώρες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν την Ουκρανία από το να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές μετά τη δήλωση της Μόσχας για πλήγμα σε σταθμό άντλησης φυσικού αερίου.







Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν "πολύ επικίνδυνο" και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.



🟥🇷🇺 Kremlin : Dmitri Peskov fait le point sur l’agenda de Vladimir Poutine, les attaques contre les infrastructures énergétiques, les sportifs russes et les tensions nucléaires en Europe.



Ce 8 juillet, le porte-parole du Président russe a confirmé que Vladimir Poutine… pic.twitter.com/EmV3LEmBmC — Super Poutine (@SPoutineFR) July 8, 2026 Κλείσιμο

Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.



Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα σύνορο 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τον Μάρτιο την τροποποίηση ενός νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη ουσιαστικά με την προσέγγιση των Σκανδιναβών γειτόνων της στο θέμα, αλλά και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος, σε περίπτωση πολέμου.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό της Ουκρανίας , ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Σερχίι Λισάκ.Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές του λιμανιού, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές.Νωρίτερα, τo Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα η Τουρκία και άλλες χώρες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν την Ουκρανία από το να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές μετά τη δήλωση της Μόσχας για πλήγμα σε σταθμό άντλησης φυσικού αερίου.Σημειώνεται ότι η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση αυτή, τον σταθμό άντλησης Κρασνοντάρσκαγια της Gazprom, η οποία εξυπηρετεί τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Blue ⁠Stream.Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν "πολύ επικίνδυνο" και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα σύνορο 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τον Μάρτιο την τροποποίηση ενός νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη ουσιαστικά με την προσέγγιση των Σκανδιναβών γειτόνων της στο θέμα, αλλά και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος, σε περίπτωση πολέμου.

Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση του δικαιώματος των Ρώσων αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.



Η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.