Βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, η ανάρτηση του Γεωργιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
Άδωνις Γεωργιάδης Ιθάκη Παιδίατρος ΕΣΥ

Βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, η ανάρτηση του Γεωργιάδη

«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας στο Χ

Βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, η ανάρτηση του Γεωργιάδη
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στο Χ ότι «βρέθηκε σήμερα επιτέλους παιδίατρος για την Ιθάκη».

«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας, ενώ πρόσθεσε πως αυτό αποτελεί «άλλο ένα χαρμόσυνο νέο για το ΕΣΥ».

14 ΣΧΟΛΙΑ

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