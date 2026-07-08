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Βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, η ανάρτηση του Γεωργιάδη
Βρέθηκε παιδίατρος για την Ιθάκη, η ανάρτηση του Γεωργιάδη
«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας στο Χ
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στο Χ ότι «βρέθηκε σήμερα επιτέλους παιδίατρος για την Ιθάκη».
«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας, ενώ πρόσθεσε πως αυτό αποτελεί «άλλο ένα χαρμόσυνο νέο για το ΕΣΥ».
«Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας, ενώ πρόσθεσε πως αυτό αποτελεί «άλλο ένα χαρμόσυνο νέο για το ΕΣΥ».
Άλλο ένα χαρμόσυνο νέο για το ΕΣΥ, βρέθηκε σήμερα επιτέλους παιδίατρος για την Ιθάκη. Μία εκκρεμότητα πολλών ετών λύθηκε και άλλο ένα κενό καλύφθηκε. Προχωράμε— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 8, 2026
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