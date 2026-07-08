Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «κάρφωσε» τον Τραμπ με ατάκα για «κόκκινη κάρτα» μετά την παρέμβαση στη FIFA: «Όλοι ξέρουν πως δεν την παίρνεις πίσω»

Βγάλαμε κόκκινη κάρτα στον Πούτιν και όλοι ξέρουν πως μια κόκκινη κάρτα δεν μπορείς να την πάρεις πίσω, είπε ο Μπαρτ Ντε Βέβερ - «Νομίζω θα του στοιχίσει» τρόλαρε ο Βέλγος πρωθυπουργός τον Τραμπ για τη νίκη της εθνικής του επί των ΗΠΑ