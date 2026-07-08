Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «κάρφωσε» τον Τραμπ με ατάκα για «κόκκινη κάρτα» μετά την παρέμβαση στη FIFA: «Όλοι ξέρουν πως δεν την παίρνεις πίσω»
Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «κάρφωσε» τον Τραμπ με ατάκα για «κόκκινη κάρτα» μετά την παρέμβαση στη FIFA: «Όλοι ξέρουν πως δεν την παίρνεις πίσω»
Βγάλαμε κόκκινη κάρτα στον Πούτιν και όλοι ξέρουν πως μια κόκκινη κάρτα δεν μπορείς να την πάρεις πίσω, είπε ο Μπαρτ Ντε Βέβερ - «Νομίζω θα του στοιχίσει» τρόλαρε ο Βέλγος πρωθυπουργός τον Τραμπ για τη νίκη της εθνικής του επί των ΗΠΑ
Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποιώντας μια ποδοσφαιρική αναφορά, την ώρα που χαιρέτιζε το σχέδιο του ΝΑΤΟ για τη μελλοντική στήριξη της Ουκρανίας.
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αναμένεται να προσφέρουν στην Ουκρανία επιπλέον στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 70 δισ. ευρώ φέτος και την επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Γερμανίας.
Ο Ντε Βέβερ χαρακτήρισε τη βοήθεια αυτή «μια πολύ ισχυρή κόκκινη κάρτα στον Πούτιν». «Και δεν μπορείς απλώς να πάρεις πίσω μια κόκκινη κάρτα. Το ξέρετε αυτό», πρόσθεσε με νόημα.
Η αναφορά του θεωρήθηκε αιχμή προς τον Τραμπ, μετά την αντιπαράθεση με τη FIFA, όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ακύρωσε αμφιλεγόμενα την τιμωρία κόκκινης κάρτας του επιθετικού των ΗΠΑ Φόλαριν Μπαλογκούν, έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.
«Νομίζω ότι θα του στοιχίσει»: Τρολάρισμα του Ντε Βέβερ στον Τραμπ για την ήττα των ΗΠΑ από το Βέλγιο στο Μουντιάλ
Σε άλλη συνέντευξη, που παραχώρησε στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT News, ο πρωθυπουργός του Βελγίου άφησε να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως να πήρε «βαριά» την ήττα της αμερικανικής ομάδας από το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αστειευόμενος πάντως ότι δεν σκοπεύει να είναι εκείνος που θα ανοίξει το θέμα όταν συναντηθούν.
Συγκεκριμένα, ο Ντε Βέβερ είπε ότι τα συγχαρητήρια για τη νίκη του Βελγίου είναι το πρώτο πράγμα που του αναφέρουν όλοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
«Όλοι μιλούν για ένα πράγμα και αυτό είναι τα συγχαρητήρια για την άξια νίκη των Κόκκινων Διαβόλων», είπε, αναφερόμενος στην εθνική ομάδα του Βελγίου. «Φυσικά, είναι παρούσα και η πλευρά που έχασε. Και τυχαίνει αυτή να είναι και ο μεγαλύτερος εταίρος στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε με νόημα.
Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί μήπως ο Τραμπ είναι ενοχλημένος από το αποτέλεσμα, ο Ντε Βέβερ απάντησε χαριτολογώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει τη φήμη πως μερικές φορές αντιδρά λίγο εκνευρισμένα σε πράγματα που δεν του αρέσουν». «Και νομίζω ότι αυτή η ήττα θα τον πονέσει», συμπλήρωσε.
Παρόλα αυτά, ο Βέλγος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πειράξει πρώτος τον Τραμπ για το θέμα. «Δεν πρόκειται να το ξεκινήσω εγώ. Αλλά αν εκείνος πει κάτι γι’ αυτό, τότε θα δω τι θα είναι και πώς μπορώ να αντιδράσω», ανέφερε.
Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς αναμένεται να προσφέρουν στην Ουκρανία επιπλέον στρατιωτική και οικονομική βοήθεια ύψους 70 δισ. ευρώ φέτος και την επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας υπό την ηγεσία της Γερμανίας.
Ο Ντε Βέβερ χαρακτήρισε τη βοήθεια αυτή «μια πολύ ισχυρή κόκκινη κάρτα στον Πούτιν». «Και δεν μπορείς απλώς να πάρεις πίσω μια κόκκινη κάρτα. Το ξέρετε αυτό», πρόσθεσε με νόημα.
Η αναφορά του θεωρήθηκε αιχμή προς τον Τραμπ, μετά την αντιπαράθεση με τη FIFA, όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ακύρωσε αμφιλεγόμενα την τιμωρία κόκκινης κάρτας του επιθετικού των ΗΠΑ Φόλαριν Μπαλογκούν, έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.
«Νομίζω ότι θα του στοιχίσει»: Τρολάρισμα του Ντε Βέβερ στον Τραμπ για την ήττα των ΗΠΑ από το Βέλγιο στο Μουντιάλ
Σε άλλη συνέντευξη, που παραχώρησε στη φλαμανδική δημόσια τηλεόραση VRT News, ο πρωθυπουργός του Βελγίου άφησε να εννοηθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ίσως να πήρε «βαριά» την ήττα της αμερικανικής ομάδας από το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αστειευόμενος πάντως ότι δεν σκοπεύει να είναι εκείνος που θα ανοίξει το θέμα όταν συναντηθούν.
Συγκεκριμένα, ο Ντε Βέβερ είπε ότι τα συγχαρητήρια για τη νίκη του Βελγίου είναι το πρώτο πράγμα που του αναφέρουν όλοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
«Όλοι μιλούν για ένα πράγμα και αυτό είναι τα συγχαρητήρια για την άξια νίκη των Κόκκινων Διαβόλων», είπε, αναφερόμενος στην εθνική ομάδα του Βελγίου. «Φυσικά, είναι παρούσα και η πλευρά που έχασε. Και τυχαίνει αυτή να είναι και ο μεγαλύτερος εταίρος στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε με νόημα.
Όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί μήπως ο Τραμπ είναι ενοχλημένος από το αποτέλεσμα, ο Ντε Βέβερ απάντησε χαριτολογώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει τη φήμη πως μερικές φορές αντιδρά λίγο εκνευρισμένα σε πράγματα που δεν του αρέσουν». «Και νομίζω ότι αυτή η ήττα θα τον πονέσει», συμπλήρωσε.
Παρόλα αυτά, ο Βέλγος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πειράξει πρώτος τον Τραμπ για το θέμα. «Δεν πρόκειται να το ξεκινήσω εγώ. Αλλά αν εκείνος πει κάτι γι’ αυτό, τότε θα δω τι θα είναι και πώς μπορώ να αντιδράσω», ανέφερε.
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