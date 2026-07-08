Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Η Μόσχα ευελπιστεί να μπορέσει η Τουρκία να πείσει την Ουκρανία να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές
Η Μόσχα ευελπιστεί να μπορέσει η Τουρκία να πείσει την Ουκρανία να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές
Πεσκόφ: Η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν άρει την απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της
To Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την ελπίδα η Τουρκία και άλλες χώρες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν την Ουκρανία από το να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές μετά τη δήλωση της Μόσχας για πλήγμα σε σταθμό άντλησης φυσικού αερίου.
Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση αυτή, τον σταθμό άντλησης Κρασνοντάρσκαγια της Gazprom, η οποία εξυπηρετεί τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream.
Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν "πολύ επικίνδυνο" και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.
Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.
Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα σύνορο 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τον Μάρτιο την τροποποίηση ενός νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη ουσιαστικά με την προσέγγιση των Σκανδιναβών γειτόνων της στο θέμα, αλλά και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος, σε περίπτωση πολέμου.
Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση του δικαιώματος των Ρώσων αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση αυτή, τον σταθμό άντλησης Κρασνοντάρσκαγια της Gazprom, η οποία εξυπηρετεί τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Blue Stream.
Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν "πολύ επικίνδυνο" και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.
🟥🇷🇺 Kremlin : Dmitri Peskov fait le point sur l’agenda de Vladimir Poutine, les attaques contre les infrastructures énergétiques, les sportifs russes et les tensions nucléaires en Europe.— Super Poutine (@SPoutineFR) July 8, 2026
Ce 8 juillet, le porte-parole du Président russe a confirmé que Vladimir Poutine… pic.twitter.com/EmV3LEmBmC
Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.
Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα σύνορο 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τον Μάρτιο την τροποποίηση ενός νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη ουσιαστικά με την προσέγγιση των Σκανδιναβών γειτόνων της στο θέμα, αλλά και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος, σε περίπτωση πολέμου.
Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση του δικαιώματος των Ρώσων αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.
Η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα