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Η Μόσχα ευελπιστεί να μπορέσει η Τουρκία να πείσει την Ουκρανία να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
Κρεμλίνο Τουρκία Ουκρανία Ενεργειακές υποδομές Μόσχα φυσικό αέριο

Η Μόσχα ευελπιστεί να μπορέσει η Τουρκία να πείσει την Ουκρανία να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές

Πεσκόφ: Η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν άρει την απαγόρευση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων στο έδαφός της

Η Μόσχα ευελπιστεί να μπορέσει η Τουρκία να πείσει την Ουκρανία να μην επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές
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To Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα την ελπίδα η Τουρκία και άλλες χώρες να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να σταματήσουν την Ουκρανία από το να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές μετά τη δήλωση της Μόσχας για πλήγμα σε σταθμό άντλησης φυσικού αερίου.

Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στην εγκατάσταση αυτή, τον σταθμό άντλησης Κρασνοντάρσκαγια της Gazprom, η οποία εξυπηρετεί τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία μέσω του αγωγού Blue ⁠Stream.

Όπως είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, το πλήγμα ήταν "πολύ επικίνδυνο" και η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο από τέτοιες επιθέσεις.



Επίσης, ο Πεσκόφ είπε ότι η Λιθουανία δεν θα είναι πιο ασφαλής αν πιέσει προς την άρση της απαγόρευσης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφός της, κάτι το οποίο σκοπεύει να κάνει και η Φινλανδία.

Η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται ένα σύνορο 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία, ανακοίνωσε τον Μάρτιο την τροποποίηση ενός νόμου περί πυρηνικών όπλων που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, ευθυγραμμιζόμενη ουσιαστικά με την προσέγγιση των Σκανδιναβών γειτόνων της στο θέμα, αλλά και την πολιτική αποτροπής του ΝΑΤΟ, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη ατομικών βομβών σε φινλανδικό έδαφος, σε περίπτωση πολέμου.

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Ο Πεσκόφ είπε ακόμη ότι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση του δικαιώματος των Ρώσων αθλητών να συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η Ρωσία θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.
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