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Οριστικό deal του Παναθηναϊκού με Γιαμπουσέλε: Υπέγραψε για τρία χρόνια με τους πράσινους
Οριστικό deal του Παναθηναϊκού με Γιαμπουσέλε: Υπέγραψε για τρία χρόνια με τους πράσινους
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε αποτελεί τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού με μόνο τις ανακοινώσεις να απομένουν από την πλευρά της ομάδας
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το deal και έκανε δικό του τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε για τα επομένα τρία χρόνια.
Οι «πράσινοι» είχαν βρεθεί κοντά στην απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/ σέντερ και νωρίτερα τον χειμώνα με τον Γιαμπουσέλε εν τέλει να συνεχίζει την καριέρα του στο NBA για λογαριασμό των Μπουλς, ωστόσο οι δύο πλευρές κατάφεραν να δώσουν τα χέρια την Τετάρτη 8 Ιουλίου με μόνο την ανακοίνωση να απομένει για την επισημοποίηση της συμφωνίας.
Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και φτάνουν τα 12 εκατομμύρια συνολικά. Στην τελευταία του σεζόν στο NBA μέτρησε 8,3 πόντους κατά μέσο όρο, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη για να πρωταγωνιστήσει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.
Οι «πράσινοι» είχαν βρεθεί κοντά στην απόκτηση του Γάλλου φόργουορντ/ σέντερ και νωρίτερα τον χειμώνα με τον Γιαμπουσέλε εν τέλει να συνεχίζει την καριέρα του στο NBA για λογαριασμό των Μπουλς, ωστόσο οι δύο πλευρές κατάφεραν να δώσουν τα χέρια την Τετάρτη 8 Ιουλίου με μόνο την ανακοίνωση να απομένει για την επισημοποίηση της συμφωνίας.
Το συμβόλαιο του Γιαμπουσέλε με τον Παναθηναϊκό θα έχει διάρκεια τριών ετών, με συνολικές απολαβές που αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν και φτάνουν τα 12 εκατομμύρια συνολικά. Στην τελευταία του σεζόν στο NBA μέτρησε 8,3 πόντους κατά μέσο όρο, επιστρέφοντας πλέον στην Ευρώπη για να πρωταγωνιστήσει ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.
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