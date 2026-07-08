ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές, οι ειδικότητες και η διαδικασία

Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το 2026-2027, με 50 σχολές, 36 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, αμειβόμενη πρακτική άσκηση και σημαντικές παροχές στους σπουδαστές





Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή 130 ευρώ για τετραήμερη μαθητεία ή 163 ευρώ για πενθήμερη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος.



Πώς υποβάλλεται η αίτηση Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.



Η διαδρομή είναι:



gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.



Το μοντέλο της μαθητείας Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το σύστημα μαθητείας από το 1952, αποτελώντας το μοναδικό οργανωμένο δυϊκό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο γνώσεις όσο και ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία.



Οι μαθητές πραγματοποιούν τη μαθητεία τους τις πρωινές ώρες σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ τα απογεύματα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές.



Οι παροχές προς τους μαθητές Οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ Μαθητείας απολαμβάνουν σειρά παροχών, μεταξύ των οποίων:



Κλείσιμο

Εκπαίδευση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.

Διδασκαλία από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Άνοιξε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 36 ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας θεωρητική κατάρτιση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή 130 ευρώ για τετραήμερη μαθητεία ή 163 ευρώ για πενθήμερη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος.Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet.Η διαδρομή είναι:gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το σύστημα μαθητείας από το 1952, αποτελώντας το μοναδικό οργανωμένο δυϊκό μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τόσο γνώσεις όσο και ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία.Οι μαθητές πραγματοποιούν τη μαθητεία τους τις πρωινές ώρες σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ τα απογεύματα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις σχολές.Οι σπουδαστές των ΕΠΑΣ Μαθητείας απολαμβάνουν σειρά παροχών, μεταξύ των οποίων:Αμειβόμενη μαθητεία με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.Εκπαίδευση σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.Δωρεάν βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό.Διδασκαλία από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επίδομα στέγασης έως 240 ευρώ μηνιαίως.

Επίδομα σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.



Οι ειδικότητες Για το νέο σχολικό έτος θα λειτουργήσουν συνολικά 36 ειδικότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κλάδων.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι ειδικότητες:



Αισθητικής Τέχνης

Αργυροχρυσοχοΐας

Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας

Βοηθός Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Φαρμακείου

Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας

Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου

Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου

Κομμωτικής Τέχνης

Κτιριακών Έργων

Μαγειρικής Τέχνης

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ξυλουργών – Επιπλοποιών

Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων

Τεχνίτης Αμαξωμάτων

Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών

Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών

Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας

Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ

Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων

Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας

Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος

Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Ωρολογοποιίας.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις σχολές, τις ειδικότητες και τη διαδικασία εισαγωγής μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ.