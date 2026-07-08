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Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται

Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση
Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι σήμερα το πρωί (8/7) στην Κατερίνη.

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 10:00, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.

Ο άνδρας -πιθανότατα μεταφορέας- βρισκόταν πάνω στην υδραυλική πόρτα φορτηγού και πραγματοποιούσε εργασίες εκφόρτωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από την πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

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