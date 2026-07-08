Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση

Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι σήμερα το πρωί (8/7) στην Κατερίνη.Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 10:00, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.Ο άνδρας -πιθανότατα μεταφορέας- βρισκόταν πάνω στην υδραυλική πόρτα φορτηγού και πραγματοποιούσε εργασίες εκφόρτωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από την πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι.Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.