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Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση
Κατερίνη: Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από φορτηγό κατά την εκφόρτωση
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται
Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι σήμερα το πρωί (8/7) στην Κατερίνη.
Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 10:00, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.
Ο άνδρας -πιθανότατα μεταφορέας- βρισκόταν πάνω στην υδραυλική πόρτα φορτηγού και πραγματοποιούσε εργασίες εκφόρτωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από την πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 10:00, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα thestival.
Ο άνδρας -πιθανότατα μεταφορέας- βρισκόταν πάνω στην υδραυλική πόρτα φορτηγού και πραγματοποιούσε εργασίες εκφόρτωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε από την πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
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