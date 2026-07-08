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Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε 35χρονος στην Κόρινθο
Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε 35χρονος στην Κόρινθο
Συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου ένας 35χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πολίτης κάλεσε τις αρχές μέσω του 112 και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 35χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πολίτης κάλεσε τις αρχές μέσω του 112 και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 35χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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