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Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε 35χρονος στην Κόρινθο
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Νεκρός ΕΚΑΒ

Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε 35χρονος στην Κόρινθο

Συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του

Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε 35χρονος στην Κόρινθο
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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου ένας 35χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, συγγενικό του πρόσωπο τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πολίτης κάλεσε τις αρχές μέσω του 112 και άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 35χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου οι γιατροί και νοσηλευτές προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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