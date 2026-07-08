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Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 65χρονο που αγνοείται στα Σφακιά: Βρέθηκε το ψαροντούφεκό του
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 65χρονο που αγνοείται στα Σφακιά: Βρέθηκε το ψαροντούφεκό του
Αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 65χρονου που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης (7/7) στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Σφακίων, στα νότια του νομού Χανίων.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι λιμενικές Αρχές, που πραγματοποιούν από χθες το βράδυ έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν σήμερα το ψαροντούφεκο του 65χρονου, το οποίο ήταν δεμένο στη σημαδούρα του, ανοιχτά του Πλακιά, στα νότια του νομού Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το εύρημα εντοπίστηκε αρκετά μίλια μακριά από το σημείο όπου είχε μεταβεί για ψάρεμα ο άνδρας, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μαρτυρά ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επικρατούν έντονα θαλάσσια ρεύματα.
Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού και ενός ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού, ενός αλιευτικού σκάφους, ιδιωτών εθελοντών, καθώς και δύο οχημάτων του Λιμενικού από στεριάς. Από αέρος συνδράμει και αεροσκάφος της FRONTEX.
Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή αλλά ζει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεταβεί μόνος του για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου.
Οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός όταν συγγενικό του πρόσωπο τον αναζήτησε περίπου στις 20:00, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:15, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση αναζήτησης, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι λιμενικές Αρχές, που πραγματοποιούν από χθες το βράδυ έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν σήμερα το ψαροντούφεκο του 65χρονου, το οποίο ήταν δεμένο στη σημαδούρα του, ανοιχτά του Πλακιά, στα νότια του νομού Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, το εύρημα εντοπίστηκε αρκετά μίλια μακριά από το σημείο όπου είχε μεταβεί για ψάρεμα ο άνδρας, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μαρτυρά ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επικρατούν έντονα θαλάσσια ρεύματα.
Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, με τη συμμετοχή ενός περιπολικού και ενός ναυαγοσωστικού σκάφους του Λιμενικού, ενός αλιευτικού σκάφους, ιδιωτών εθελοντών, καθώς και δύο οχημάτων του Λιμενικού από στεριάς. Από αέρος συνδράμει και αεροσκάφος της FRONTEX.
Υπενθυμίζεται ότι ο 65χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή αλλά ζει μόνιμα στην Αθήνα, είχε μεταβεί μόνος του για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου.
Οι ώρες περνούσαν χωρίς να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός όταν συγγενικό του πρόσωπο τον αναζήτησε περίπου στις 20:00, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Λίγη ώρα αργότερα, και συγκεκριμένα στις 21:15, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση αναζήτησης, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.
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