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Ρέθυμνο: Έως τις 10/7 οι αιτήσεις για δέκα προσλήψεις και εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Μυλοποτάμου
Ρέθυμνο: Έως τις 10/7 οι αιτήσεις για δέκα προσλήψεις και εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς στον Δήμο Μυλοποτάμου
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα του δήμου στο Πέραμα
Διπλή προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, καθώς έως τότε παραμένουν ανοιχτές τόσο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου όσο και οι εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
Ειδικότερα, έως τις 10 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2026, η οποία αφορά την πρόσληψη 10 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών του δήμου.
Οι θέσεις αφορούν δύο οδηγούς, έξι συνοδούς απορριμματοφόρων και δύο εργάτες άρδευσης, ειδικότητες που ενισχύουν τις υπηρεσίες καθαριότητας και άρδευσης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα του δήμου στο Πέραμα, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Παράλληλα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 η προθεσμία για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του δήμου.
Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει ότι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά σε μορφή PDF, ενώ οι αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «ΝΕΑ» δεν θεωρούνται υποβληθείσες και θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ οφείλουν να υποβάλουν αίτηση τόσο στον δήμο όσο και στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, καθώς οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες και απαραίτητες.
Ο Δήμος Μυλοποτάμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες, αποφεύγοντας την υποβολή των αιτήσεων την τελευταία στιγμή.
Ειδικότερα, έως τις 10 Ιουλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2026, η οποία αφορά την πρόσληψη 10 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών του δήμου.
Οι θέσεις αφορούν δύο οδηγούς, έξι συνοδούς απορριμματοφόρων και δύο εργάτες άρδευσης, ειδικότητες που ενισχύουν τις υπηρεσίες καθαριότητας και άρδευσης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην έδρα του δήμου στο Πέραμα, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Παράλληλα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου και ώρα 23:59 η προθεσμία για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του δήμου.
Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει ότι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναρτώνται αποκλειστικά σε μορφή PDF, ενώ οι αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «ΝΕΑ» δεν θεωρούνται υποβληθείσες και θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα.
Επιπλέον, οι δικαιούχοι του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ οφείλουν να υποβάλουν αίτηση τόσο στον δήμο όσο και στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, καθώς οι δύο διαδικασίες είναι ανεξάρτητες και απαραίτητες.
Ο Δήμος Μυλοποτάμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες, αποφεύγοντας την υποβολή των αιτήσεων την τελευταία στιγμή.
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