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Αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα εστιατορίου στο Ναύπλιο
Αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε σε τραπεζοκαθίσματα εστιατορίου στο Ναύπλιο
Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ναύπλιο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.
Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό.
Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε προχωρημένη ώρα αποδείχθηκε θετικό καθώς δεν υπήρχαν πελάτες στα εξωτερικά τραπέζια αποτρέποντας έτσι μια σίγουρη τραγωδία με τραυματισμούς ή ακόμα και θύματα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας, ακριβώς έξω από πιτσαρία της πόλης, μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του.
Η πορεία του αυτοκινήτου ανακόπηκε βίαια όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε με ορμή πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος, παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό.
Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο το γεγονός ότι το ατύχημα συνέβη σε προχωρημένη ώρα αποδείχθηκε θετικό καθώς δεν υπήρχαν πελάτες στα εξωτερικά τραπέζια αποτρέποντας έτσι μια σίγουρη τραγωδία με τραυματισμούς ή ακόμα και θύματα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας, ακριβώς έξω από πιτσαρία της πόλης, μεταδίδει το argolikeseidhseis.gr.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
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