Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Η EOS Risk Group καλεί τα πλοία να μην πραγματοποιούν διελεύσεις

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας ανεβάζει τον κίνδυνο στο επίπεδο «EXTREME», προειδοποιεί για νέες ιρανικές επιθέσεις και βλέπει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες