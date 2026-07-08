Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Η EOS Risk Group καλεί τα πλοία να μην πραγματοποιούν διελεύσεις
Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Η EOS Risk Group καλεί τα πλοία να μην πραγματοποιούν διελεύσεις
Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας ανεβάζει τον κίνδυνο στο επίπεδο «EXTREME», προειδοποιεί για νέες ιρανικές επιθέσεις και βλέπει περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες
Η κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ επιδεινώνεται περαιτέρω, με την EOS Risk Group να ανεβάζει την εκτίμηση κινδύνου στο υψηλότερο επίπεδο (EXTREME – 5/5) και να καλεί τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναβάλουν κάθε διέλευση από την περιοχή μέχρι νεότερης ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας, στις 7 Ιουλίου καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό, κατά το οποίο άγνωστο εμπορικό πλοίο φέρεται να υπέστη μικρές δομικές ζημιές έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά το χτύπημα, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του.
Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν το LNG carrier Al Rekayyat και το VLCC Wedyan, τα οποία, σύμφωνα με την EOS Risk Group, επλήγησαν από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των πληρωμάτων.
Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το LNG carrier Al Maryah δέχθηκε εντολή από ιρανικές αρχές κατά τον απόπλου του να εγκαταλείψει τη νότια διαδρομή εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν και να κινηθεί βορειότερα, μέσω της διαδρομής Λαράκ – Κεσμ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Οι αναλυτές της EOS Risk Group εκτιμούν ότι το Ιράν είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την προσπάθεια ελέγχου της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αποθαρρύνοντας τη χρήση της νότιας διαδρομής μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο ρυθμός των επιθέσεων και των εκτροπών πλοίων έχει αυξηθεί αισθητά μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ κατά την επόμενη εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συνεχιστούν τόσο οι απαιτήσεις αλλαγής πορείας προς τη βόρεια διαδρομή όσο και οι επιθέσεις σε πλοία που επιλέγουν να διέλθουν από τη νότια οδό χωρίς προηγούμενη ιρανική έγκριση.
Η EOS Risk Group επισημαίνει ότι οι εμπορικοί διαχειριστές πλοίων έχουν πλέον δύο εναλλακτικές για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρώτη προβλέπει συντονισμό με την Persian Gulf Strait Authority (PGSA) του Ιράν και διέλευση, κατόπιν άδειας, μέσω της βόρειας διαδρομής που περνά από τα νησιά Λαράκ και Κεσμ. Η δεύτερη αφορά συντονισμό με το US Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) και διέλευση μέσω της νότιας διαδρομής στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με την υποστήριξη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Η έκθεση διατηρεί την εκτίμηση κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα στο επίπεδο SUBSTANTIAL (3/5) για το σύνολο της εμπορικής ναυτιλίας. Ωστόσο, για πλοία που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα ο κίνδυνος παραμένει EXTREME (5/5), καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση ναυσιπλοΐας που έχουν ανακοινώσει οι Χούθι. Στον Κόλπο του Άντεν, η EOS αξιολογεί τον κίνδυνο ως HIGH (4/5), επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν τη δράση σομαλών πειρατών κοντά στις ακτές της Υεμένης και της βόρειας Σομαλίας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εξελίξεις στη Θάλασσα του Αζόφ, όπου, σύμφωνα με την EOS Risk Group, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Ιουλίου αναφέρθηκε ότι επλήγησαν οκτώ δεξαμενόπλοια και ένα φορτηγό πλοίο, ενώ είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ακόμη δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν περίπου 7.000 τόνους καυσίμων το καθένα από το Ταγκανρόγκ προς την Κριμαία. Οι αναλυτές της EOS εκτιμούν ότι το εύρος των επιθέσεων αποδεικνύει την αυξημένη δυνατότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους μεγάλης αξίας σε μεγάλη απόσταση και προειδοποιούν ότι νέες επιθέσεις κατά εμπορικών και στρατιωτικών στόχων στην περιοχή θεωρούνται πιθανές μέσα στον επόμενο μήνα.
Η EOS Risk Group επισημαίνει ακόμη ότι η αυξανόμενη αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν ενισχύει τον κίνδυνο αναβίωσης της σομαλικής πειρατείας. Όπως αναφέρει, τρία εμπορικά πλοία παραμένουν υπό τον έλεγχο πειρατών, ενώ συνολικά 44 ναυτικοί εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Σομαλία, γεγονός που ώθησε και τον Γενικό Γραμματέα του International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez, να απευθύνει νέα έκκληση για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο την ασφαλή απελευθέρωσή τους.
Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας, στις 7 Ιουλίου καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό, κατά το οποίο άγνωστο εμπορικό πλοίο φέρεται να υπέστη μικρές δομικές ζημιές έπειτα από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV) κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά το χτύπημα, το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του.
Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν το LNG carrier Al Rekayyat και το VLCC Wedyan, τα οποία, σύμφωνα με την EOS Risk Group, επλήγησαν από ιρανικές δυνάμεις κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Και τα δύο πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των πληρωμάτων.
Παράλληλα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το LNG carrier Al Maryah δέχθηκε εντολή από ιρανικές αρχές κατά τον απόπλου του να εγκαταλείψει τη νότια διαδρομή εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν και να κινηθεί βορειότερα, μέσω της διαδρομής Λαράκ – Κεσμ, η οποία ελέγχεται από το Ιράν. Οι αναλυτές της EOS Risk Group εκτιμούν ότι το Ιράν είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την προσπάθεια ελέγχου της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αποθαρρύνοντας τη χρήση της νότιας διαδρομής μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο ρυθμός των επιθέσεων και των εκτροπών πλοίων έχει αυξηθεί αισθητά μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ κατά την επόμενη εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να συνεχιστούν τόσο οι απαιτήσεις αλλαγής πορείας προς τη βόρεια διαδρομή όσο και οι επιθέσεις σε πλοία που επιλέγουν να διέλθουν από τη νότια οδό χωρίς προηγούμενη ιρανική έγκριση.
Η EOS Risk Group επισημαίνει ότι οι εμπορικοί διαχειριστές πλοίων έχουν πλέον δύο εναλλακτικές για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η πρώτη προβλέπει συντονισμό με την Persian Gulf Strait Authority (PGSA) του Ιράν και διέλευση, κατόπιν άδειας, μέσω της βόρειας διαδρομής που περνά από τα νησιά Λαράκ και Κεσμ. Η δεύτερη αφορά συντονισμό με το US Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) και διέλευση μέσω της νότιας διαδρομής στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με την υποστήριξη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
Δύο επιλογές για τις ναυτιλιακές εταιρείες
Η έκθεση διατηρεί την εκτίμηση κινδύνου στην Ερυθρά Θάλασσα στο επίπεδο SUBSTANTIAL (3/5) για το σύνολο της εμπορικής ναυτιλίας. Ωστόσο, για πλοία που συνδέονται με ισραηλινά συμφέροντα ο κίνδυνος παραμένει EXTREME (5/5), καθώς εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση ναυσιπλοΐας που έχουν ανακοινώσει οι Χούθι. Στον Κόλπο του Άντεν, η EOS αξιολογεί τον κίνδυνο ως HIGH (4/5), επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν τη δράση σομαλών πειρατών κοντά στις ακτές της Υεμένης και της βόρειας Σομαλίας.
Αυξημένος κίνδυνος και στην Ερυθρά Θάλασσα
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις εξελίξεις στη Θάλασσα του Αζόφ, όπου, σύμφωνα με την EOS Risk Group, ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις με drones εναντίον δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της 7ης Ιουλίου αναφέρθηκε ότι επλήγησαν οκτώ δεξαμενόπλοια και ένα φορτηγό πλοίο, ενώ είχαν προηγηθεί επιθέσεις σε ακόμη δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν περίπου 7.000 τόνους καυσίμων το καθένα από το Ταγκανρόγκ προς την Κριμαία. Οι αναλυτές της EOS εκτιμούν ότι το εύρος των επιθέσεων αποδεικνύει την αυξημένη δυνατότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους μεγάλης αξίας σε μεγάλη απόσταση και προειδοποιούν ότι νέες επιθέσεις κατά εμπορικών και στρατιωτικών στόχων στην περιοχή θεωρούνται πιθανές μέσα στον επόμενο μήνα.
Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου»
Η EOS Risk Group επισημαίνει ακόμη ότι η αυξανόμενη αστάθεια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν ενισχύει τον κίνδυνο αναβίωσης της σομαλικής πειρατείας. Όπως αναφέρει, τρία εμπορικά πλοία παραμένουν υπό τον έλεγχο πειρατών, ενώ συνολικά 44 ναυτικοί εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Σομαλία, γεγονός που ώθησε και τον Γενικό Γραμματέα του International Maritime Organization (IMO), Arsenio Dominguez, να απευθύνει νέα έκκληση για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο την ασφαλή απελευθέρωσή τους.
Ανησυχία και για την αναζωπύρωση της σομαλικής πειρατείας
Η EOS εκτιμά ότι, παρά τους εποχικούς περιορισμούς που προκαλεί ο νοτιοδυτικός μουσώνας, η απειλή πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν θα παραμείνει αυξημένη το προσεχές διάστημα, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να συνεχίσουν να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά τη διέλευση από την περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα