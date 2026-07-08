Τι λέει ο Λάκης Γαβαλάς για τις ωραίες και τις… χάλια φανέλες των παικτών του Μουντιάλ

«Ο πιο ωραίος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης είναι ο Μέσι», είπε ο σχεδιαστής





Ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στο Protothema Sports την Τετάρτη 8 Ιουλίου αναφέρθηκε αρχικά στην ήττα της Πορτογαλίας, δηλώνοντας με χιούμορ: «Μια γυναίκα κλαίει, η Χορχίνα που ο Ρονάλντο δεν αποτελείωσε το θέμα και του πέταξε μία τσάντα Birkin στο κεφάλι». Στη συνέχεια αποκάλυψε ποιος θεωρεί πως είναι ο πιο ωραίος άντρας της διοργάνωσης, επισημαίνοντας: «Ο πιο ωραίος ποδοσφαιριστής του μουντιάλ είναι ο Μέσι».







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Εντυπωσιασμένος φάνηκε με το χρώμα της φανέλας της ομάδας της Γκάνας: «Δεν είναι υπέροχο χρώμα αυτό; Κίτρινο, με το αστέρι...», είπε.



Η εμφάνιση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, από την άλλη πλευρά, τον απογοήτευσε: «Μέτριο, μπλε σκουρο, χωρίς ένα σύμβολο πάνω, δεν μου αρέσει. Είναι ρούχο αυτό; Σαν εσώρουχο είναι», τόνισε.



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Όταν ρωτήθηκε ποια ομάδα από όλες αυτές υποστηρίζει, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε με χιούμορ: «Εγώ υποστηρίζω Ντουμπάι. Τι με ενδιαφέρει για τα άλλα; Ντου-μπάι. Μου αρέσουν πάντα τα μπάι πράγματα».



Για τον Καναδά έπειτα, ο σχεδιαστής ανέφερε πως «δεν έχει καμία ιδιαίτερη στυλιστική άποψη αυτό», ενώ για την Ιαπωνία έδειξε να συμφωνεί με τα χρώματα και την φανέλα.



Όταν του παρουσιάστηκε η εμφάνιση της Ιορδανίας, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε: «Μου αρέσει το Αμάν. Είναι φανέλα αυτή; Σαν να φοράει το σώβρακό του με το φανελάκι του».



Τις φανέλες των παικτών του φετινού Μουντιάλ σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς , κατηγοριοποιώντας τις σε «ωραίες» και σε αδιάφορες έως και «χάλια».Ο σχεδιαστής μόδας μιλώντας στο Protothema Sports την Τετάρτη 8 Ιουλίου αναφέρθηκε αρχικά στην ήττα της Πορτογαλίας, δηλώνοντας με χιούμορ: «Μια γυναίκα κλαίει, η Χορχίνα που ο Ρονάλντο δεν αποτελείωσε το θέμα και του πέταξε μία τσάντα Birkin στο κεφάλι». Στη συνέχεια αποκάλυψε ποιος θεωρεί πως είναι ο πιο ωραίος άντρας της διοργάνωσης, επισημαίνοντας: «Ο πιο ωραίος ποδοσφαιριστής του μουντιάλ είναι ο Μέσι».Ξεκινώντας τον σχολιασμό για τις φανέλες των ομάδων, ανέφερε για τις ΗΠΑ: «Είναι ωραίες οι ρίγες», ωστόσο στάθηκε περισσότερο στον παίκτη που τη φορούσε: «Μου αρέσει πάρα πολύ το κουρεμά του και τα αυτιά του. Φαίνεται πολύ ωραίο το ντυσιμό του», πρόσθεσε.Όσον αφορά στο Πράσινο Ακρωτήρι, επισήμανε: «Ωραίο το μπλε ηλεκτρίκ με το καφέ του χρώματός του παίκτη, πάει πολύ ωραία».Εντυπωσιασμένος φάνηκε με το χρώμα της φανέλας της ομάδας της Γκάνας: «Δεν είναι υπέροχο χρώμα αυτό; Κίτρινο, με το αστέρι...», είπε.Η εμφάνιση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, από την άλλη πλευρά, τον απογοήτευσε: «Μέτριο, μπλε σκουρο, χωρίς ένα σύμβολο πάνω, δεν μου αρέσει. Είναι ρούχο αυτό; Σαν εσώρουχο είναι», τόνισε.Σχετικά με την εμφάνιση της Αγγλίας αρκέστηκε να σχολιάσει απλώς τα λιοντάρια που έχει πάνω η μπλούζα: «Έχει τρία λιοντάρια κι ένας εγώ που είμαι Λέων 4», είπε.Όταν ρωτήθηκε ποια ομάδα από όλες αυτές υποστηρίζει, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε με χιούμορ: «Εγώ υποστηρίζω Ντουμπάι. Τι με ενδιαφέρει για τα άλλα; Ντου-μπάι. Μου αρέσουν πάντα τα μπάι πράγματα».Για τον Καναδά έπειτα, ο σχεδιαστής ανέφερε πως «δεν έχει καμία ιδιαίτερη στυλιστική άποψη αυτό», ενώ για την Ιαπωνία έδειξε να συμφωνεί με τα χρώματα και την φανέλα.Όταν του παρουσιάστηκε η εμφάνιση της Ιορδανίας, ο Λάκης Γαβαλάς δήλωσε: «Μου αρέσει το Αμάν. Είναι φανέλα αυτή; Σαν να φοράει το σώβρακό του με το φανελάκι του».

Για τη Βραζιλία σχολίασε μονάχα τον Νειμάρ: «Τον είχα δει στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, χορεύει πολύ ωραία λαμπάντα. Χόρευε με κάτι κοπέλες», είπε.



Η Αλγερία δεν ανήκει στην κατηγορία με τις εμφανίσεις που τον κέρδισαν: «Όχι. Σου αρέσε εσένα αυτό; Σαν να είχε μείνει μία τσόντα υφάσματος και την έβαλε πάνω», είπε.



Κλείνοντας, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στο ελληνικό πρωτάθλημα και δήλωσε πως είναι υποστηρικτής της Α.Ο. Μυκόνου, της οποίας θα φτιάξει ο ίδιος τις εμφανίσεις: «Θα βάλω εκρού, σιέλ και μπλε. Είναι τρίχρωμη εμφάνιση. Θα κάνω το χούντι, το t-shirt, το παντελόνι και το σορτς», δήλωσε.