Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

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Η ηφαιστειακή προέλευση της Σαντορίνης αποτελεί το στοιχείο που καθορίζει κάθε πτυχή της φυσιογνωμίας της. Η καλντέρα, οι μαύρες και κόκκινες ακτές, οι ηφαιστειακές νησίδες στο κέντρο του κόλπου συνθέτουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Η ίδια αίσθηση μοναδικότητας χαρακτηρίζει και τις παραλίες της. Η Κόκκινη Παραλία με τους εντυπωσιακούς βράχους, η Περίσσα και ο Περίβολος με τη χαρακτηριστική μαύρη άμμο, το Καμάρι με το οργανωμένο παραλιακό μέτωπο, προσφέρουν διαφορετικές εικόνες και εμπειρίες για κάθε επισκέπτη.





Υπάρχουν, όμως, και λιγότερο πολυσύχναστες παραλίες που αξίζουν επίσκεψης, ειδικά τώρα που το επιτυχημένο πρόγραμμα της Lidl Ελλάς, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πέρασε από δύο παραλίες, αφήνοντας τις πεντακάθαρες (για άλλη μία φορά).

Ο λόγος για τον Μονόλιθο, με τα ρηχά νερά και τη χρυσαφένια αμμουδιά στην ανατολική ακτή του νησιού και τους Μπαξέδες στο βόρειο τμήμα του νησιού, που αποκαλύπτουν μια πιο ήσυχη και αυθεντική πλευρά της Σαντορίνης. Στους δύο παράκτιους αυτούς καθαρισμούς συγκεντρώθηκαν περί 134,5 κιλά απορριμμάτων, με κύρια ευρήματα μικρά πλαστικά κομμάτια, φελιζόλ, μπουκάλια και αποτσίγαρα. Σημειωτέον, στους παράκτιους καθαρισμούς συμμετείχαν και οι πρεσβευτές της εταιρείας, Γωγώ Δελογιάννη (σεφ) και Γιώργος Καπουτζίδης (ηθοποιός), που ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό.

Οι δράσεις στο νησί συνοδεύτηκαν και από δύο υποθαλάσσιους καθαρισμούς στο Αμμούδι και στη Βλυχάδα, από όπου ανασύρθηκαν 285,7 κιλά, με τα αλουμινένια κουτάκια, τα μπουκάλια και τις πλαστικές σακούλες να κυριαρχούν. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πλαστικά μίας χρήσης παραμένουν ο μεγάλος εχθρός των θαλασσών μας και ότι η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας.

Συνολικά, 420,2 κιλά απορριμμάτων λιγότερα στις ακτές και τους βυθούς της Σαντορίνης από τους τέσσερις καθαρισμούς, αλλά αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι πώς και πέρυσι είχαν γίνει αντίστοιχοι καθαρισμοί στα ίδια ακριβώς σημεία, με σχεδόν ίδια ποσότητα απορριμμάτων! Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες περιοχές ανακουφίστηκαν για έναν ακόμη χρόνο, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας για υπολογίσιμη μερίδα επισκεπτών (και κατοίκων) του υπέροχου νησιού.





Το πρόγραμμα καθαρισμών του 2026 θα συνεχιστεί με άλλους 4 νησιωτικούς προορισμούς (Κέρκυρα, Μύκονος, Σκιάθος, Λέσβος), αλλά στο μεταξύ ας φροντίζουμε όλοι αφενός να ελαττώσουμε τη χρήση πλαστικού, αφετέρου να μαζεύουμε τα απορρίμματα από τις ακτές, ακόμη και αν δεν είναι τα δικά μας, όπως κάνουν εδώ και 7 χρόνια οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης!