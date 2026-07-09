Τα ελληνικά δικαστήρια θα εκδίδουν τελεσίδικες αποφάσεις μέσα σε 627 ημέρες, όπως είναι ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος

«Τα στοιχεία είναι θετικά αλλά δεν εφησυχάζουμε», είπε ο κ. Μπούγας

Στατιστικά στοιχεία

στις χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος, να βρεθούμε στις πέντε πρώτες και μπορούμε με βάση όλα αυτά που εξελίσσονται μέχρι σήμερα και κυρίως με αυτά τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα».Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας, μεταξύ των άλλων, ανέφερε:. Αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσαμε δεν είναι απλά αριθμοί είναι η εκπλήρωση της συνταγματικής επιταγής από την Πολιτεία για παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας με προσιτή, ταχεία και ισότιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη που εγγυάται την ισονομία.Ο Δικαστικός Χάρτης, ο νόμος 5108/2024 δεν είναι απλά ένα νομοθέτημα. Δεν είναι καν ένας νόμος πλαίσιο, είναι κάτι πολύ περισσότερο, είναι μια στρατηγική απόφαση, πίσω από την οποία κρύβεται μια φιλοσοφία για το πως πρέπει να οργανώνεται και να απονέμεται η Δικαιοσύνη έτσι ώστε να απονέμεται σε εύλογο χρόνο με συνθήκες διαφάνειας και ασφαλώς ανεξαρτησίας».Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα Πρωτοδικεία της χώρας για την έκδοση αποφάσεων κατά το δικαστικό έτος 2023-2024 χρειάστηκανΚατά το δικαστικό έτος 2024-2025 χρειάστηκανκαι κατά τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη χρειάστηκαν 357 ημέρες.Δηλαδή, μειώθηκε ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων από τα 2 χρόνια σε ένα χρόνο και παράλληλα εκκαθαρίστηκαν και υποθέσεις παρελθόντων ετών.Αναλυτικότερα, από άλλη οπτική σκοπιά, το 2023-2024 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 201.479 υποθέσεις και περαιώθηκαν 173.714 (ποσοστό 86,2%).Το 2024-2025 εισήλθαν στα Πρωτοδικεία 417.565 υποθέσεις και περαιώθηκαν 415.555 (99,6%).Τους 18 μήνες εφαρμογής του Δικαστικού Χάρτη εισήρθαν 588.339 υποθέσεις και περαιώθηκαν 618.239 (105,1%).Στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, αυτό των Αθηνών, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων ήταν πριν το Δικαστικό Χάρτη 1.448 ημέρες, ενώ μετά την εφαρμογή του Χάρτη καιΑναλυτικότερα το δικαστικό έτος 2023- 2024 εισήλθαν 70.014 υποθέσεις και περαιώθηκαν 60.182, δηλαδή ποσοστό 86% και στους 18 μήνες εφαρμογής του Χάρτη εισήλθα 249.028 υποθέσεις και περαιώθηκαν 280.761, ποσοστό 112,7%.Τώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου της σύγκλισής της με το μέσο χρόνο έκδοσης τελεσίδικης απόφασης από τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σήμερα η Ελλάδα για το α΄ τρίμηνο του 2026 η διάρκεια έκδοσης απόφασης εκτιμάται στις 309 ημέρες και ο χρόνος έκδοσης απόφασης στο δεύτερο βαθμό θα είναι στις 325 ημέρες.Κατά συνέπεια μέσα στο 2027 θα επιτευχθεί ο στόχος της σύγκλισης του ελληνικού μέσου όρου έκδοσης τελεσίδικης απόφασης με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο των 627 ημερών.Ακόμη, στα τρία μεγαλύτερα Πρωτοδικεία της χώρας, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, τα στοιχεία καταδεικνύουν τη διαρκή βελτίωση της απόδοσης στην απονομή της Δικαιοσύνης μετά την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη με το ποσοστό εκκαθάρισης να ξεπερνά το 100% και τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων να μειώνεται δραστικά στις 478 ημέρες έναντι 1.448 ημερών στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στις 220 ημέρες έναντι 455 ημερών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης καιστο Πρωτοδικείο Πειραιά.Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό εκκαθάρισης υποθέσεων ξεπερνάει το 140% στα Πρωτοδικεία της Αθήνας και του Πειραιά, ενώ στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης αγγίζει το 120%, με τον μέσο χρόνο έκδοσης απόφασης στα Πρωτοδικεία της χώρας να μειώνεται περαιτέρω, στις 309 ημέρες.