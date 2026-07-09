Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στον χώρο υπήρχαν χαρτικά είδη, πλαστικά και απορρυπαντικά, τα οποία συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι καπνοί εξαπλώθηκαν και στον πρώτο όροφο του κτιρίου