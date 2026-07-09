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Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Φωτιά Αποθήκη

Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στον χώρο υπήρχαν χαρτικά είδη, πλαστικά και απορρυπαντικά, τα οποία συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι καπνοί εξαπλώθηκαν και στον πρώτο όροφο του κτιρίου

Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7), όταν μια αποθήκη στην οδό Αγίων Αποστόλων και Μακρυγιάννη 2 στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στον χώρο υπήρχαν χαρτικά είδη, πλαστικά και απορρυπαντικά, τα οποία συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι καπνοί εξαπλώθηκαν και στο διαμέρισμα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου.



Κατά τη διάρκεια που ξέσπασε η φωτιά δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, καθώς είχαν προλάβει να κατέβουν κάτω. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα.


Κλείσιμο


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αποθήκη τυλίχθηκε στις φλόγες στα Χανιά, δεν υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: zarpanews.gr

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