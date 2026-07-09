Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
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Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, μετά από τροχαίο ατύχημα στο ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Καλαμακίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία από την σύγκρουση δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός. 

Οι οδηγοί που κινούνται στο σημείο αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται με προβλήματα μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών.

Δείτε live την κίνηση 
Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, με δυσκολία η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά

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