Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μενίδι, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Δέντρο

Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μενίδι, δείτε φωτογραφίες

Από την πτώση δεν σημειώθηκε τραυματισμός

Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μενίδι, δείτε φωτογραφίες
Σαρωτικό ήταν το μπουρίνι που έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης την Αττική, προκαλώντας προβλήματα, μέχρι και πτώση δέντρου πάνω σε αυτοκίνητο στον Δήμο Αχαρνών.

Στο Μενίδι, η βροχόπτωση συνοδεύτηκε από χαλάζι, με αποτέλεσμα οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες να προκαλέσουν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Το δέντρο, πιθανότατα λόγω της διάβρωσης του εδάφους και της βροχής, κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από την πτώση δεν σημειώθηκε τραυματισμός, καθώς το όχημα ήταν χωρίς επιβάτες τη στιγμή του περιστατικού. Ωστόσο, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την απομάκρυνση του δέντρου.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, προχωρώντας στην κοπή του δέντρου και στον καθαρισμό του οδοστρώματος, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος για διερχόμενους πολίτες και οχήματα.

Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μενίδι, δείτε φωτογραφίες
Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο στο Μενίδι, δείτε φωτογραφίες

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