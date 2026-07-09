Αυτά είναι τα περίστροφα που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, με χαραγμένα τα ονόματά τους και πραγματικές σφαίρες
Αυτά είναι τα περίστροφα που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, με χαραγμένα τα ονόματά τους και πραγματικές σφαίρες
Τα ασυνήθιστα δώρα δόθηκαν κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ που συμμετείχε στη σύνοδο, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη
Στο φως ήρθαν φωτογραφίες από το ασυνήθιστο δώρο που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ που συμμετείχε στη σύνοδο, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με χαραγμένα τα ονόματά τους και ένα κουτί με (πραγματικές) σφαίρες, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Το κάθε όπλο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας», γραμμένο στα τουρκικά και τα αγγλικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το Politico, τα όπλα, τα οποία συνοδεύονταν από σφαίρες και ειδικό κιτ καθαρισμού, παραδόθηκαν την Τετάρτη από τον Τούρκο πρόεδρο και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ομάδα ασφαλείας του Κόστα παρέλαβε το περίστροφο προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους. «Θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες του Βελγίου για τη μεταφορά του και στη συνέχεια θα φυλαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου», δήλωσε.
Από την πλευρά της φον ντερ Λάιεν, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την κίνηση. «Το όπλο θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί με ασφάλεια. Μόλις απενεργοποιηθεί, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο», σημείωσε.
Παρότι πρόκειται για όπλα συμβολικού χαρακτήρα, τα δώρα είναι πιθανό να προσκρούσουν στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την αξία των δώρων που μπορούν να αποδέχονται αξιωματούχοι, σύμφωνα με έναν από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Για τον λόγο αυτό θεωρείται απίθανο οι παραλήπτες να τα κρατήσουν ως προσωπικά αντικείμενα.
Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ανέφεραν δημόσια ότι θα αφήσουν τα πιστόλια στην Τουρκία ώστε πρώτα να απενεργοποιηθούν και στη συνέχεια να μεταφερθούν στις χώρες τους.
Φωτογραφίες: Reuters
Αυτό δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με χαραγμένα τα ονόματά τους και ένα κουτί με (πραγματικές) σφαίρες, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Το κάθε όπλο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ένα ξύλινο κουτί με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ, καθώς και μια πινακίδα με την επιγραφή «Gumusay, το πρώτο πιστόλι τύπου περιστρόφο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας», γραμμένο στα τουρκικά και τα αγγλικά.
Δείτε φωτογραφίες:
Σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους που επικαλείται το Politico, τα όπλα, τα οποία συνοδεύονταν από σφαίρες και ειδικό κιτ καθαρισμού, παραδόθηκαν την Τετάρτη από τον Τούρκο πρόεδρο και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ομάδα ασφαλείας του Κόστα παρέλαβε το περίστροφο προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους. «Θα ακολουθήσουμε τις διαδικασίες του Βελγίου για τη μεταφορά του και στη συνέχεια θα φυλαχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που επιβάλλει η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου», δήλωσε.
Από την πλευρά της φον ντερ Λάιεν, εκπρόσωπός της ανέφερε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την κίνηση. «Το όπλο θα μεταφερθεί και θα αποθηκευτεί με ασφάλεια. Μόλις απενεργοποιηθεί, πρόθεση της προέδρου είναι να το δωρίσει σε στρατιωτικό μουσείο», σημείωσε.
Παρότι πρόκειται για όπλα συμβολικού χαρακτήρα, τα δώρα είναι πιθανό να προσκρούσουν στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με την αξία των δώρων που μπορούν να αποδέχονται αξιωματούχοι, σύμφωνα με έναν από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Δεν θα τα κρατήσουν οι ηγέτες
Για τον λόγο αυτό θεωρείται απίθανο οι παραλήπτες να τα κρατήσουν ως προσωπικά αντικείμενα.
Άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο απερχόμενος Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ανέφεραν δημόσια ότι θα αφήσουν τα πιστόλια στην Τουρκία ώστε πρώτα να απενεργοποιηθούν και στη συνέχεια να μεταφερθούν στις χώρες τους.
Φωτογραφίες: Reuters
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