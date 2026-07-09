Χειροπέδες σε 66χρονη για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος στο «Ελ. Βενιζέλος»

Μια 66χρονη συνελήφθη
στην Αττική
από τους αστυνομικούς, καθώς επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ακατέργαστη κάνναβη μέσω ταχυδρομικού δέματος.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε μετά τον εντοπισμό της ναρκωτικής ουσίας από τις τελωνειακές Αρχές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλοι των Τελωνειακών Αρχών του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
εντόπισαν σε αποθήκη ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από το εξωτερικό, το οποίο περιείχε δύο πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη
. Το συνολικό μικτό βάρος της ποσότητας ανήλθε σε 1.105 γραμμάρια.
Μετά τον εντοπισμό του δέματος, οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο που θα παραλάμβανε το φορτίο.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 66χρονη συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το ταχυδρομικό δέμα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, από την κατοχή της κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.