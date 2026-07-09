Χειροπέδες σε 66χρονη για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Σύλληψη Αστυνομία Νακρωτικά Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»

Χειροπέδες σε 66χρονη για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος στο «Ελ. Βενιζέλος»

Επιχείρησε να εισάγει πάνω από ένα κιλό κάνναβης

Χειροπέδες σε 66χρονη για εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ταχυδρομικού δέματος στο «Ελ. Βενιζέλος»
Μια 66χρονη συνελήφθη στην Αττική από τους αστυνομικούς, καθώς επιχείρησε να εισάγει στη χώρα ακατέργαστη κάνναβη μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε μετά τον εντοπισμό της ναρκωτικής ουσίας από τις τελωνειακές Αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάλληλοι των Τελωνειακών Αρχών του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντόπισαν σε αποθήκη ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από το εξωτερικό, το οποίο περιείχε δύο πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη. Το συνολικό μικτό βάρος της ποσότητας ανήλθε σε 1.105 γραμμάρια.

Μετά τον εντοπισμό του δέματος, οι Αρχές προχώρησαν σε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο που θα παραλάμβανε το φορτίο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η 66χρονη συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το ταχυδρομικό δέμα. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, από την κατοχή της κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Thema Insights

Καλοκαίρι στη Striggla με απολαυστικούς value for money μεζέδες που μένουν αξέχαστοι -Το νέο έξυπνο μενού

Εντυπώσεις από το νέο καλοκαιρινό μενού του σεφ Θωμά Μάτσα στη Striggla, τη δημοφιλή γαστροταβέρνα των βορείων προαστίων, που συνδυάζει αυτή τη σεζόν νοστιμιά, πρωτοτυπία και καλές τιμές για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης