Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Ασπρόπυργο, δείτε φωτογραφίες από drone

Κατά πληροφορίες, και οι τρειςνοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο έχουν μεταφερθεί στο ΚΑΤ, ηλικίας 41 και 54 ετών αντίστοιχα, με τον 41χρονο να αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο τρίτος διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, στελέχη του οποίου βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από εργαζομένους και τραυματίες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.