Δείτε πώς ουκρανικό ναυτικό drone αποφεύγει τα ρωσικά πυρά και καταφέρνει να χτυπήσει τάνκερ στην Κριμαία

Ουκρανικά drones έπληξαν 14 ρωσικά πλοία στην Αζοφική

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Ένα νέο χτύπημα κατά του σκιώδους στόλου τηςπέτυχαν οι Ουκρανοί, χτυπώντας τάνκερ το οποίο βρισκόταν στην κατεχόμενη Κριμαία. Την ενημέρωση παρείχε η ίδια ηστο πλαίσιο της 40ημερης επιχείρησης κατά των Ρώσων που έχει ανακοινώσει οΤο χτύπημα υλοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα ναυτικό droneτηςέπληξε το δεξαμενόπλοιο «», το οποίο βρισκόταν κοντά στη Γιάλτα. Τοέπληξε την πρύμνη του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς και όσα διακρίνονται στο βίντεο, ρωσικά αεροσκάφη προσπάθησαν να αναχαιτίσουν το ναυτικό drone της, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αυτό κατάφερε να ελιχθεί ανάμεσα στα πυρά και να φτάσει στον στόχο του.Στο δεξαμενόπλοιο «» έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τηντο, τον, τηνκαι τηνγια τη συμμετοχή του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Ανήκει στην κλάση, η οποία περιλαμβάνει μεγάλα ποντοπόρα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σημαντικών όγκων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.Όπως ανέφερε η, «η καταστροφή των πλοίων του «σκιώδους στόλου» αποτελεί μέρος του συστηματικού της έργου με σκοπό τη μείωση του οικονομικού δυναμικού του κράτους-επιτιθέμενου. Με τη βοήθεια τέτοιων δεξαμενόπλοιων η Ρωσία παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και εισπράττει δισεκατομμύρια κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία κατευθύνει στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας».Επιπλέον, η ουκρανική υπηρεσία σημειώνει πως «από την άποψη του διεθνούς δικαίου, καθώς και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, τέτοιου είδους σκάφη αποτελούν απολύτως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Κάθε επιτυχημένο πλήγμα εναντίον τους μειώνει τα πετρελαϊκά έσοδα του Κρεμλίνου, αυξάνει το κόστος της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και εξασθενεί την οικονομική βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνέχιση της επιθετικότητας».Στο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός έπληξε 12 ρωσικά δεξαμενόπλοια, ένα ρυμουλκό και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου., διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, δημοσίευσε βίντεο από τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στηκατά τη διάρκεια της νύχτας.Ο Μπρόβντι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι όλα τα δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή πλοία που βρίσκονται υπό διεθνείς κυρώσεις λόγω της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου.