Δείτε πώς ουκρανικό ναυτικό drone αποφεύγει τα ρωσικά πυρά και καταφέρνει να χτυπήσει τάνκερ στην Κριμαία
Δείτε πώς ουκρανικό ναυτικό drone αποφεύγει τα ρωσικά πυρά και καταφέρνει να χτυπήσει τάνκερ στην Κριμαία
Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ουκρανοί δείχνει το drone να ελίσσεται ανάμεσα στα ρωσικά πυρά και να φτάνει, τελικά, στον στόχο του - Συνολικά, χτυπήθηκαν 14 ρωσικά πλοία μέσα σε λίγες ώρες στην Αζοφική
Ένα νέο χτύπημα κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας πέτυχαν οι Ουκρανοί, χτυπώντας τάνκερ το οποίο βρισκόταν στην κατεχόμενη Κριμαία. Την ενημέρωση παρείχε η ίδια η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), στο πλαίσιο της 40ημερης επιχείρησης κατά των Ρώσων που έχει ανακοινώσει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Το χτύπημα υλοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα ναυτικό drone «Sea Baby» της SBU έπληξε το δεξαμενόπλοιο «Blue», το οποίο βρισκόταν κοντά στη Γιάλτα. Το «Sea Baby» έπληξε την πρύμνη του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς και όσα διακρίνονται στο βίντεο, ρωσικά αεροσκάφη προσπάθησαν να αναχαιτίσουν το ναυτικό drone της SBU, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αυτό κατάφερε να ελιχθεί ανάμεσα στα πυρά και να φτάσει στον στόχο του.
Στο δεξαμενόπλοιο «Blue» έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ουκρανία για τη συμμετοχή του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Ανήκει στην κλάση Suezmax, η οποία περιλαμβάνει μεγάλα ποντοπόρα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σημαντικών όγκων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.
Όπως ανέφερε η SBU, «η καταστροφή των πλοίων του «σκιώδους στόλου» αποτελεί μέρος του συστηματικού της έργου με σκοπό τη μείωση του οικονομικού δυναμικού του κράτους-επιτιθέμενου. Με τη βοήθεια τέτοιων δεξαμενόπλοιων η Ρωσία παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και εισπράττει δισεκατομμύρια κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία κατευθύνει στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας».
Επιπλέον, η ουκρανική υπηρεσία σημειώνει πως «από την άποψη του διεθνούς δικαίου, καθώς και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, τέτοιου είδους σκάφη αποτελούν απολύτως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Κάθε επιτυχημένο πλήγμα εναντίον τους μειώνει τα πετρελαϊκά έσοδα του Κρεμλίνου, αυξάνει το κόστος της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και εξασθενεί την οικονομική βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνέχιση της επιθετικότητας».
Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, δημοσίευσε βίντεο από τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο Μπρόβντι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι όλα τα δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή πλοία που βρίσκονται υπό διεθνείς κυρώσεις λόγω της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου.
Το χτύπημα υλοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα ναυτικό drone «Sea Baby» της SBU έπληξε το δεξαμενόπλοιο «Blue», το οποίο βρισκόταν κοντά στη Γιάλτα. Το «Sea Baby» έπληξε την πρύμνη του δεξαμενόπλοιου, προκαλώντας του σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με τους Ουκρανούς και όσα διακρίνονται στο βίντεο, ρωσικά αεροσκάφη προσπάθησαν να αναχαιτίσουν το ναυτικό drone της SBU, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αυτό κατάφερε να ελιχθεί ανάμεσα στα πυρά και να φτάσει στον στόχο του.
Στο δεξαμενόπλοιο «Blue» έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία και την Ουκρανία για τη συμμετοχή του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Ανήκει στην κλάση Suezmax, η οποία περιλαμβάνει μεγάλα ποντοπόρα δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά σημαντικών όγκων πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου.
Όπως ανέφερε η SBU, «η καταστροφή των πλοίων του «σκιώδους στόλου» αποτελεί μέρος του συστηματικού της έργου με σκοπό τη μείωση του οικονομικού δυναμικού του κράτους-επιτιθέμενου. Με τη βοήθεια τέτοιων δεξαμενόπλοιων η Ρωσία παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και εισπράττει δισεκατομμύρια κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου, τα οποία κατευθύνει στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας».
Επιπλέον, η ουκρανική υπηρεσία σημειώνει πως «από την άποψη του διεθνούς δικαίου, καθώς και των νόμων και των εθίμων του πολέμου, τέτοιου είδους σκάφη αποτελούν απολύτως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Κάθε επιτυχημένο πλήγμα εναντίον τους μειώνει τα πετρελαϊκά έσοδα του Κρεμλίνου, αυξάνει το κόστος της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και εξασθενεί την οικονομική βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνέχιση της επιθετικότητας».
Ουκρανικά drones έπληξαν 14 ρωσικά πλοία στην ΑζοφικήΣτο μεταξύ, ο ουκρανικός στρατός έπληξε 12 ρωσικά δεξαμενόπλοια, ένα ρυμουλκό και ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου.
Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, δημοσίευσε βίντεο από τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον των στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο Μπρόβντι ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι όλα τα δεξαμενόπλοια αποτελούσαν μέρος του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή πλοία που βρίσκονται υπό διεθνείς κυρώσεις λόγω της μεταφοράς ρωσικού πετρελαίου.
Τα πλήγματα εντάσσονται στις προσπάθειες της Ουκρανίας να απομονώσει τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου το δελτίο στα καύσιμα έχει αντικατασταθεί ουσιαστικά από απαγόρευση πώλησης καυσίμων στο κοινό.
Η Θάλασσα του Αζόφ αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.
Ο Μπρόβντι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων έπληξαν συνολικά 35 ρωσικά πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ μέσα σε διάστημα 96 ωρών.
Η Θάλασσα του Αζόφ αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην Κριμαία και σε άλλες περιοχές της νότιας Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.
Ο Μπρόβντι δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων συστημάτων έπληξαν συνολικά 35 ρωσικά πλοία στη Θάλασσα του Αζόφ μέσα σε διάστημα 96 ωρών.
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