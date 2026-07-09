To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

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«Η πίστη μας είναι η δύναμή μας»
Οι διακοπές στη Μύκονο, το νέο σπίτι στην Κύπρο και οι δυσκολίες που έγιναν κίνητρο για όσα τώρα είναι ευγνώμονες: το σχεδιαστικό δίδυμο σε έναν απολογισμό ζωής

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Δήμητρα Βλαγκοπούλου
Χορεύοντας με τους ρόλους
Αντάλλαξε τον χορό με την υποκριτική, αλλά μέσα της χορεύει ακόμα, μέσα από τις ηρωίδες που ερμηνεύει, δίνοντας κίνηση και ζωή σε χαρακτήρες που διαβάζει στο χαρτί. Μία από αυτές και η Υπηρέτρια στην «Αλκηστις» του Ευριπίδη που κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ




Αλέκος Συσσοβίτης
«Ο αλαζόνας και ο ανιδιοτελής κατοικούν και οι δύο μέσα μας»
Αυτοσυντήρηση, αυτοσαρκασμός, αυτογνωσία, υψηλοί δείκτες τόλμης: Ισως ο μεγαλύτερος ρόλος που έχει παίξει ο δημοφιλής -και αυτοδίδακτος- ηθοποιός να είναι ο ίδιος του ο εαυτός

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Στέφανος Βαφειάδης
Ο top designer των πλωτών παλατιών
Με το νέο σκάφος του ιστορικού ναυπηγείου Baglietto κατέκτησε το πρώτο βραβείο στα «Οσκαρ» των superyachts χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ακόμα:
Mother Madonna
H βασίλισσα της ποπ στη μεγαλύτερη performance της ζωής της

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Καγιετάνα Φιτζ-Τζέιμς Στιούαρτ
Μια βασίλισσα χωρίς στέμμα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ναν Γκόλντιν
Το φως & το σκοτάδι μιας ολόκληρης γενιάς

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


Ομορφιά
Λαμπερό, ενυδατωμένο δέρμα

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ


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