To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :
Dsquared2
«Η πίστη μας είναι η δύναμή μας»
Οι διακοπές στη Μύκονο, το νέο σπίτι στην Κύπρο και οι δυσκολίες που έγιναν κίνητρο για όσα τώρα είναι ευγνώμονες: το σχεδιαστικό δίδυμο σε έναν απολογισμό ζωής
Δήμητρα Βλαγκοπούλου
Χορεύοντας με τους ρόλους
Αντάλλαξε τον χορό με την υποκριτική, αλλά μέσα της χορεύει ακόμα, μέσα από τις ηρωίδες που ερμηνεύει, δίνοντας κίνηση και ζωή σε χαρακτήρες που διαβάζει στο χαρτί. Μία από αυτές και η Υπηρέτρια στην «Αλκηστις» του Ευριπίδη που κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο
Αλέκος Συσσοβίτης
«Ο αλαζόνας και ο ανιδιοτελής κατοικούν και οι δύο μέσα μας»
Αυτοσυντήρηση, αυτοσαρκασμός, αυτογνωσία, υψηλοί δείκτες τόλμης: Ισως ο μεγαλύτερος ρόλος που έχει παίξει ο δημοφιλής -και αυτοδίδακτος- ηθοποιός να είναι ο ίδιος του ο εαυτός
Στέφανος Βαφειάδης
Ο top designer των πλωτών παλατιών
Με το νέο σκάφος του ιστορικού ναυπηγείου Baglietto κατέκτησε το πρώτο βραβείο στα «Οσκαρ» των superyachts χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του
Ακόμα: Mother Madonna
H βασίλισσα της ποπ στη μεγαλύτερη performance της ζωής της
Καγιετάνα Φιτζ-Τζέιμς Στιούαρτ
Μια βασίλισσα χωρίς στέμμα
Ναν Γκόλντιν
Το φως & το σκοτάδι μιας ολόκληρης γενιάς
Ομορφιά
Λαμπερό, ενυδατωμένο δέρμα
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.