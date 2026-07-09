To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Η πίστη μας είναι η δύναμή μας»Οι διακοπές στη Μύκονο, το νέο σπίτι στην Κύπρο και οι δυσκολίες που έγιναν κίνητρο για όσα τώρα είναι ευγνώμονες: το σχεδιαστικό δίδυμο σε έναν απολογισμό ζωήςΧορεύοντας με τους ρόλουςΑντάλλαξε τον χορό με την υποκριτική, αλλά μέσα της χορεύει ακόμα, μέσα από τις ηρωίδες που ερμηνεύει, δίνοντας κίνηση και ζωή σε χαρακτήρες που διαβάζει στο χαρτί. Μία από αυτές και η Υπηρέτρια στην «Αλκηστις» του Ευριπίδη που κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο«Ο αλαζόνας και ο ανιδιοτελής κατοικούν και οι δύο μέσα μας»Αυτοσυντήρηση, αυτοσαρκασμός, αυτογνωσία, υψηλοί δείκτες τόλμης: Ισως ο μεγαλύτερος ρόλος που έχει παίξει ο δημοφιλής -και αυτοδίδακτος- ηθοποιός να είναι ο ίδιος του ο εαυτόςΟ top designer των πλωτών παλατιώνΜε το νέο σκάφος του ιστορικού ναυπηγείου Baglietto κατέκτησε το πρώτο βραβείο στα «Οσκαρ» των superyachts χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό τουH βασίλισσα της ποπ στη μεγαλύτερη performance της ζωής τηςΜια βασίλισσα χωρίς στέμμαΤο φως & το σκοτάδι μιας ολόκληρης γενιάςΛαμπερό, ενυδατωμένο δέρμαToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή καικαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.