Καλοκαιρινή μπόρα στην Αττική: Βγήκαν οι ομπρέλες ξανά, πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα

Μια μικρή ανάσα δροσιάς μετά από τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που είχαν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική