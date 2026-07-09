Πιερρακάκης από Eurogroup: Καταλήγουμε σε κοινή προσέγγιση για τη ψηφιακή χρηματοδότηση, να αποδειχθεί προσωρινή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή



«Ελπίζουμε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να αποδειχθεί προσωρινή»

Και ένα τελευταίο σημείο: η ψηφιακή χρηματοδότηση. Σήμερα το Eurogroup θα καταλήξει εκ μέρους των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών σε κοινή προσέγγιση για το digital finance.Είχαμε επίσης καλά νέα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το ψηφιακό ευρώ, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την ψηφιακή χρηματοδότηση. Και εδώ η στρατηγική μας είναι, και πάλι, διττή.Από τη μία πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ισχυρός δημόσιος πυλώνας, το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα είναι πραγματικότητα έως το 2029. Από την άλλη πλευρά, πιστεύουμε ότι πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική καινοτομία γύρω από αυτή τη σημαντική δημόσια υποδομή, καθώς οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (DLTs) και η ψηφιοποίηση περιουσιακών στοιχείων (tokenization) προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες.Κλείνοντας, δεν επιλέγουμε εμείς τις κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε. Οι κρίσεις είναι εκείνες που επιλέγουν εμάς.Αυτό που επιλέγουμε, όμως, είναι οι πολιτικές που θα χρησιμοποιήσουμε και οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε για να τις αντιμετωπίσουμε.Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε στο Eurogroup. Αυτή ακριβώς είναι η συζήτηση που ξεκινάμε σήμερα εδώ.Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε και στην νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα του η κατάσταση αυτή να αποδειχθεί προσωρινή, ενώ τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνουν προβλέψεις.« Επιτρέψτε μου να πω ότι ελπίζουμε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να αποδειχθεί προσωρινή. Όμως, επαναλαμβάνοντας αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε προβλέψεις.Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη, να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές, να εφαρμόσουμε όλες τις πολιτικές και όλες τις μεταρρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να γίνουμε πιο ανθεκτικοί.Η καλύτερη απόδειξη γι' αυτό είναι ένας αριθμός που έχω αναφέρει πολλές φορές, προερχόμενος από το ΔΝΤ: οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης για εμάς ήταν κατά 12% μικρότερες, ακριβώς χάρη στις επενδύσεις που πραγματοποιήσαμε στις ενεργειακές υποδομές μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Επομένως, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις».Σε ερώτηση σχετικά με την ισπανική πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου (European safe asset) και ποια είναι η θέση του κι αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει ευρεία στήριξη στο Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε:«Αναμένω ότι ο καλός συνάδελφος και φίλος μου, Carlos Cuerpo, θα θέσει σήμερα το θέμα αυτό. Δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, αλλά προφανώς θα συζητηθεί. Ως Πρόεδρος του Eurogroup, μπορώ να αναφερθώ μόνο στα ζητήματα για τα οποία υπάρχει συναίνεση.Ιστορικά, το θέμα ενός κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου δεν συγκαταλέγεται σε αυτά.Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι η Ευρώπη έχει αυξημένες επενδυτικές ανάγκες και πιο φιλόδοξους επενδυτικούς στόχους. Δεν συμφωνούμε όμως πάντοτε ως προς τα μέσα με τα οποία θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις.Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε κάθε σχετικό ζήτημα στο επίπεδο του Eurogroup. Ωστόσο, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συναίνεση επί του συγκεκριμένου θέματος».Αναφορικά με την αυριανή συνάντησή του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε:«Θα συζητήσουμε ασφαλώς το πρόγραμμα εργασίας του Eurogroup, καθώς και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον τρόπο με τον οποίο το Eurogroup και οι υπουργοί Οικονομικών μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίησή τους, τηρώντας το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.Γνωρίζουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που μόλις ανέφερα, ιδίως εκείνων που αφορούν την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union - SIU).Έως το τέλος του έτους έχει τεθεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του πακέτου μέτρων σχετικά με την ενοποίηση και την εποπτεία των αγορών, καθώς και των υπόλοιπων πρωτοβουλιών που συνθέτουν την SIU.Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει πρωτίστως στο ECOFIN, καθώς οι σχετικές προτάσεις βρίσκονται πλέον στο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Ωστόσο, η συμβολή των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών στην επιτάχυνση της υλοποίησης αυτού του έργου και στην τήρηση των προθεσμιών είναι απολύτως καθοριστική».