Το σωματάκι του λειτουργεί μόνο με μηχανήματα, λέει η μητέρα του 20χρονου που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί στο Άργος

«Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος μετά από καταδίωξη . Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η βαλλιστική εξέταση, η οποία θα δείξει αν οι ένστολοι πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή στον «αέρα». Ο νεαρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η μητέρα του δηλώνει πως «μόνο με μηχανήματα λειτουργεί το σωματάκι του» και «έχει επτά σφαίρες στο κεφάλι».«Βγάλανε δύο σφαίρες οι γιατροί, τρεις μένουν στο μυαλό. Έχει αιμορραγία εσωτερική και εξωτερική και δύο τεράστιες τρύπες από τη μία πλευρά και την άλλη» είπε στο MEGA η μητέρα του 20χρονου. Σε ερώτηση για το αν έχουν μείνει στο κεφάλι του τρεις σφαίρες, απάντησε θετικά, για να προσθέσει: «Το μυαλό του σταμάτησε, νομίζω».«Δεν έχει φίλους, συγγνώμη, είναι αυτιστικός. Δεν έχει. Εμείς μόλις μετακομίσαμε από Αθήνα. Μεταφέρουμε ακόμα τα πράγματα, δεν μπήκαμε» ανέφερε η μητέρα και υποστήριξε πως ο 20χρονος «έχει αυτισμό, έχει αναπηρία 89%».«Δεν τον άφησα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Το περιστατικό σας λέω. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη... Και μετά έγινε εκεί και βρήκε ότι είχε ξεχάσει το δίπλωμα στο σπίτι. Γι' αυτό φοβήθηκε, πανικοβλήθηκε. Και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύεται πια. Κινείται καλά ανεξάρτητα, δεν γράφει, δεν διαβάζει και είναι δύσκολο στην επικοινωνία. Στα υπόλοιπα είναι άσος. Στα όλα τα με τα χεράκια του μπορεί να τα κάνει όλα, είναι πολύ καλό παιδί» ανέφερε σε άλλο σημείο.Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 20χρονος είχε δίπλωμα και οδηγούσε κανονικά. «Έχει περάσει εξετάσεις, άριστα όλα. Επειδή έχει το θεματάκι του... Του αρέσουν από μικρή ηλικία τα αμάξια. Και τα έφτιαχνε. Πήραμε φθηνό το έφτιαχνε, το λάτρευε, το έπλενε, όλα τα καινούργια ανταλλακτικά είχε βάλει. Παραγγείλαμε πριν μια εβδομάδα θερμοστάτη από τη Γερμανία για το αμάξι του. Πήραμε, βάλαμε, τώρα δεν ζεσταίνεται».«Εγώ κοιμήθηκα. Δεν του επιτρέπω να βγαίνει μόνος του, μόνο μαζί. Το θέμα είναι, εντάξει, έπρεπε να σταματήσει. Το θέμα είναι ότι τον σκοτώσανε πολύ άγρια» υποστήριξε.





Στο νοσοκομείο ο 20χρονος



Οι δύο αστυνομικοί ισχυρίστηκαν ότι πυροβόλησαν στον αέρα από σημείο όπου δεν είχαν οπτική επαφή με τον καταδιωκόμενο, ωστόσο η εργαστηριακή έρευνα θα ξεκαθαρίσει την απόσταση, τη θέση των βολών και το αν τελικά επρόκειτο για εξοστρακισμό. Επιπλέον, αναμένεται η βαλλιστική εξέταση στο βλήμα που δέχθηκε ο νεαρός στο κεφάλι.



Την ίδια ώρα, ο 20χρονος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο. Στο Θριάσιο, οι γιατροί τον οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αφαίρεση της σφαίρας από το κεφάλι του.



Σημειώνεται ότι οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου και κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή. Παράλληλα, για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).