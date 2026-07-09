Ναυαγοσώστες επανέφεραν γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε παραλία στη Θεσσαλονίκη
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Θεσσαλονίκη παραλία Γυναίκα ναυαγοσώστες Θερμαϊκός ΚΑΡΠΑ

Ναυαγοσώστες επανέφεραν γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε παραλία στη Θεσσαλονίκη

Η γυναίκα επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας

Ναυαγοσώστες επανέφεραν γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε παραλία στη Θεσσαλονίκη
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα το πρωί μία γυναίκα από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποταμός Επανομής, στον δήμο Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, η οποία επανήλθε χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Θερμαϊκού, οι ναυαγοσώστες που βρίσκονταν στην παραλία έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.



Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θερμαϊκού εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στους ναυαγοσώστες για τον επαγγελματισμό και την άρτια εκπαίδευσή τους, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια των λουόμενων, παρέχοντας ναυαγοσωστική κάλυψη στις οργανωμένες παραλίες της περιοχής.

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