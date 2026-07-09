Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16

Η Fraport καλεί το επιβατικό κοινό και τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια

