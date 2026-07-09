Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16
Κλειστός ο διάδρομος του αεροδρομίου της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16
Η Fraport καλεί το επιβατικό κοινό και τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια
Σε προσωρινή αναστολή τέθηκε η λειτουργία διαδρόμου στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», μετά από αναγκαστική προσγείωση F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece ενημέρωσε ότι ο διάδρομος παραμένει κλειστός για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεωτέρας, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις τους.
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του αεροδρομίου του Ζακύνθου από τη διαχειρίστρια Fraport Greece:
Λόγω αναγκαστικής προσγείωσης στρατιωτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», η λειτουργία του διαδρόμου έχει ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεωτέρας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι ταξιδιώτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό τους πρακτορείο για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
Η διαχειρίστρια εταιρεία Fraport Greece ενημέρωσε ότι ο διάδρομος παραμένει κλειστός για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεωτέρας, καλώντας τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία για πιθανές αλλαγές στις πτήσεις τους.
Ανακοίνωση για τη λειτουργία του αεροδρομίου του Ζακύνθου από τη διαχειρίστρια Fraport Greece:
Λόγω αναγκαστικής προσγείωσης στρατιωτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», η λειτουργία του διαδρόμου έχει ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεωτέρας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι ταξιδιώτες παρακαλούνται να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρεία ή το ταξιδιωτικό τους πρακτορείο για τυχόν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.
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