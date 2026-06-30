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Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστείες στην Κω, κατασχέθηκαν κάνναβη, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστείες στην Κω, κατασχέθηκαν κάνναβη, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
17, 20 και 21 ετών οι συλληφθέντες - Οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών
Συνελήφθησαν χθες (29/6), από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, τρεις νεαροί ηλικίας 17, 20 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστειών, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και τον 48χρονο πατέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι νεαροί δράστες χθες πρώτες πρωινές ώρες αφαίρεσαν με τη βία δύο κινητά τηλέφωνα από τρία νεαρά άτομα, ενώ νωρίτερα αποπειράθηκαν να ληστέψουν δύο κοπέλες.
Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενοι και κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
-Κάνναβη βάρους 73,2 γραμμαρίων,
-Ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,
-Αναδιπλούμενο μαχαίρι,
-Γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
-1.130 ευρώ
-Δίκυκλη μοτοσικλέτα
-6 κινητά τηλέφωνα
-Ενδύματα - υποδήματα - εξοπλισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των πράξεων τους.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και τον 48χρονο πατέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι νεαροί δράστες χθες πρώτες πρωινές ώρες αφαίρεσαν με τη βία δύο κινητά τηλέφωνα από τρία νεαρά άτομα, ενώ νωρίτερα αποπειράθηκαν να ληστέψουν δύο κοπέλες.
Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενοι και κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
-Κάνναβη βάρους 73,2 γραμμαρίων,
-Ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,
-Αναδιπλούμενο μαχαίρι,
-Γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
-1.130 ευρώ
-Δίκυκλη μοτοσικλέτα
-6 κινητά τηλέφωνα
-Ενδύματα - υποδήματα - εξοπλισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των πράξεων τους.
Τα δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
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