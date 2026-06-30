Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστείες στην Κω, κατασχέθηκαν κάνναβη, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
ΕΛΛΑΔΑ
Κως Ναρκωτικά Ληστείες

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστείες στην Κω, κατασχέθηκαν κάνναβη, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου

17, 20 και 21 ετών οι συλληφθέντες - Οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν για ληστείες στην Κω, κατασχέθηκαν κάνναβη, μαχαίρι και γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου
Συνελήφθησαν χθες (29/6), από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, τρεις νεαροί ηλικίας 17, 20 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, διάπραξη ληστειών, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει και τον 48χρονο πατέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι νεαροί δράστες χθες πρώτες πρωινές ώρες αφαίρεσαν με τη βία δύο κινητά τηλέφωνα από τρία νεαρά άτομα, ενώ νωρίτερα αποπειράθηκαν να ληστέψουν δύο κοπέλες.

Στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης της υπόθεσης, εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενοι και κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-Κάνναβη βάρους 73,2 γραμμαρίων,

-Ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα κάνναβης,

-Αναδιπλούμενο μαχαίρι,

-Γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου

Κλείσιμο
-1.130 ευρώ

-Δίκυκλη μοτοσικλέτα

-6 κινητά τηλέφωνα

-Ενδύματα - υποδήματα - εξοπλισμός που φορούσαν κατά την τέλεση των πράξεων τους.

Τα δύο κινητά τηλέφωνα που εντοπίστηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης