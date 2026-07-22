Έκρυβαν 6 μετανάστες στα πορτμπαγκάζ, τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη παράτυποι μετανάστες Παράνομοι μετανάστες Θεσσαλονίκη Διακινητές μεταναστών

Έκρυβαν 6 μετανάστες στα πορτμπαγκάζ, τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Έκρυβαν 6 μετανάστες στα πορτμπαγκάζ, τρεις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 41, 18 και 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά μεταφοράς συνολικά εννέα ατόμων, τα οποία εντοπίστηκαν στο εσωτερικό οχημάτων, με ορισμένα εξ αυτών να στοιβάζονται ακόμη και στους χώρους των αποσκευών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης:

– βραδινές ώρες χθες (21-07-2026) στην Π.Ε.Ο Καβάλας – Θεσσαλονίκης (λίγο πριν την Ασπροβάλτα), ακινητοποίησαν αυτοκίνητο με οδηγό τον 41χρονο και έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίσθηκαν, στο εσωτερικό του τρεις αλλοδαποί, οι δύο εκ των οποίων στο χώρο αποσκευών, στερούμενοι νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

– πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (22-07-2026) στην Εγνατία οδό (πριν τον κόμβο Προφήτη), ακινητοποίησαν δύο αυτοκίνητα, με οδηγούς τον 18χρονο και τον 20χρονο και έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν, εντοπίσθηκαν στα εσωτερικά των αυτοκινήτων, συνολικά έξι αλλοδαποί, οι τέσσερις εκ των οποίων στους χώρους των αποσκευών, στερούμενοι εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ και τρία οχήματα μεταφοράς.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης