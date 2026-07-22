Σύλληψη 4 διακινητών μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη, τροχαίο με τραυματίες και πρόσκρουση σε περιπολικό
Σύλληψη 4 διακινητών μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη, τροχαίο με τραυματίες και πρόσκρουση σε περιπολικό
Οχήματα και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς - Έξι άτομα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής
Με καταδιώξεις, πρόσκρουση σε περιπολικό και ένα τροχαίο ατύχημα εξελίχθηκαν τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων διακινητών, χθες (21/07), που μετέφεραν συνολικά 29 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν τα οχήματα μεταφοράς.
Αναλυτικότερα:
Στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην χώρα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.
Αρχικά, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί μετά από πρόσκρουση σε περιπολικό αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός – διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών αλλά και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.
Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα βάν και ΙΧ όχημα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας ημεδαπός διακινητής, διότι όπως προέκυψε οδηγώντας το βανάκι μετέφερε παράνομα 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.
Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στην παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε παράνομα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.
Οχήματα και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου.
Αναλυτικότερα:
Στην πρώτη περίπτωση, τις πρώτες πρωινές ώρες σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας ΙΧ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην χώρα εννέα μη νόμιμους μετανάστες.
Αρχικά, ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα των αστυνομικών και εγκατέλειψε το όχημα εν κινήσει, με αποτέλεσμα αυτό να ακινητοποιηθεί μετά από πρόσκρουση σε περιπολικό αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός – διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πλην όμως έπειτα από επιστάμενες έρευνες των αστυνομικών αλλά και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντοπίσθηκε και συνελήφθη.
Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, οι παραπάνω αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην χώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες.
Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα βάν και ΙΧ όχημα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας ημεδαπός διακινητής, διότι όπως προέκυψε οδηγώντας το βανάκι μετέφερε παράνομα 13 μη νόμιμους μετανάστες, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής.
Στην τέταρτη περίπτωση, το βράδυ στην παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε παράνομα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.
Οχήματα και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν από τις Αρχές, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου, Σαπών και Ιάσμου.
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