Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της περιοχής Αγίου Στεφάνου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.