Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η φωτιά έκαιγε στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας - Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία εναέρια
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.
Δεν απειλήθηκαν σπίτια από την πυρκαγιά.
Δείτε βίντεο:
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.
Δεν απειλήθηκαν σπίτια από την πυρκαγιά.
Δείτε βίντεο:
Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της περιοχής Αγίου Στεφάνου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα