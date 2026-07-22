Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Αφίδνες Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η φωτιά έκαιγε στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας - Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρία εναέρια

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) σε παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας κοντά στα διόδια των Αφιδνών στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, και 20 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες του δήμου Ωρωπού και εθελοντές.

Δεν απειλήθηκαν σπίτια από την πυρκαγιά.

Δείτε βίντεο:



Κλείσιμο


Λόγω της πυρκαγιάς πραγματοποιείται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου έως το ύψος του Καπανδριτίου.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5), ενώ στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στα διόδια των Αφιδνών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


UPD: 7 ΣΧΟΛΙΑ

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