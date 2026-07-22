Media literacy: Η νέα άμυνα της δημοκρατίας απέναντι στα deepfakes, τους αλγορίθμους και την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ικανότητα να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από την κατασκευή είναι η μεγάλη πρόκληση του ψηφιακού γραμματισμού





Η νέα εποχή της πληροφορίας δεν χαρακτηρίζεται πλέον από την έλλειψη γνώσης, αλλά από την υπερβολική της ποσότητα.



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Σε αυτό το νέο τοπίο, ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και την πληροφορία (Media and Information Literacy – MIL) εκτός από μία εκπαιδευτική δεξιότητα, αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο δημοκρατικής συμμετοχής, προστασίας από τη χειραγώγηση και ενεργού πολιτειότητας.



Όπως επισημαίνει η ειδικός σε θέματα







Από την εποχή της τηλεόρασης στην εποχή του αλγορίθμου Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων χρόνων είναι η μετάβαση από το παλιό μοντέλο επικοινωνίας «ένας προς πολλούς» —όπως συνέβαινε με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες— σε ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές περιεχομένου.



Ο πολίτης δεν είναι πλέον απλώς θεατής. Είναι ένας prosumer: παραγωγός, χρήστης και καταναλωτής μαζί. Μπορεί να δημιουργήσει μια ανάρτηση που μέσα σε λίγες ώρες θα φτάσει σε χιλιάδες ανθρώπους. Μπορεί να επηρεάσει δημόσιες συζητήσεις, πολιτικές αντιλήψεις, ακόμη και κοινωνικές συμπεριφορές.



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Γιατί σήμερα το περιεχόμενο δεν διακινείται μόνο από δημοσιογράφους, εκδότες ή θεσμούς αλλά διακινείται από πλατφόρμες, αλγορίθμους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που επιλέγουν τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μας.



Και το ερώτημα δεν είναι μόνο «αν κάτι είναι αλήθεια». Είναι και: ‘Γιατί βλέπω αυτό που βλέπω; Γιατί μου προτείνεται αυτή η πληροφορία και όχι κάποια άλλη;



Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την έννοια της πραγματικότητας Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της νέας εποχής είναι η δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου που μοιάζει απολύτως πραγματικό, ενώ μπορεί να είναι κατασκευασμένο.



Κάποτε η ερώτηση ήταν απλή: «Είναι αυτή η είδηση αληθινή ή ψεύτικη»; Διανύοντας, όμως, σήμερα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης , η ερώτηση έχει γίνει πολύ πιο σύνθετη: «Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πραγματικότητα που βλέπω μπροστά μου; Ποιος την κατασκεύασε, με ποιον στόχο και μέσα από ποιο σύστημα επιλογών»;Η νέα εποχή της πληροφορίας δεν χαρακτηρίζεται πλέον από την έλλειψη γνώσης, αλλά από την υπερβολική της ποσότητα.Εκατομμύρια εικόνες αναρτήσεις και απόψεις κατακλύζουν καθημερινά τους πολίτες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον «πληροφοριακής ομίχλης», όπου το δύσκολο δεν είναι να βρούμε πληροφορίες, αλλά να καταλάβουμε ποιες αξίζουν να εμπιστευτούμε.Σε αυτό το νέο τοπίο, ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας και την πληροφορία (Media and Information Literacy – MIL) εκτός από μία εκπαιδευτική δεξιότητα, αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο δημοκρατικής συμμετοχής, προστασίας από τη χειραγώγηση και ενεργού πολιτειότητας.Όπως επισημαίνει η ειδικός σε θέματα ΜΜΕ , πολιτισμού και τεχνολογίας, Ειρήνη Ανδριοπούλου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Κληρονομιάς του ΕΚΚΟΜΕΔ, πρώην Διευθύντρια του CIFEJ, εκπρόσωπος της UNESCO Media and Information Literacy Alliance για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έννοια του media literacy έχει αλλάξει ριζικά μέσα στις τελευταίες δύο δεκαετίες:«Από μια παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης για τα μέσα, έχουμε περάσει σε μια ευρύτερη έννοια ενεργού δημοκρατικής συμμετοχής», εξηγεί. «Ο πολίτης με ψηφιακή παιδεία δεν είναι απλώς εκείνος που ξέρει να χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα ή να εντοπίζει μια ψευδή είδηση. Είναι αυτός που κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των μέσων, τους αλγορίθμους που επηρεάζουν όσα βλέπει, τις οικονομικές και πολιτικές δομές πίσω από την παραγωγή περιεχομένου», προσθέτει.Η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων χρόνων είναι η μετάβαση από το παλιό μοντέλο επικοινωνίας «ένας προς πολλούς» —όπως συνέβαινε με την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες— σε ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να είναι ταυτόχρονα παραγωγοί και καταναλωτές περιεχομένου.Ο πολίτης δεν είναι πλέον απλώς θεατής. Είναι ένας prosumer: παραγωγός, χρήστης και καταναλωτής μαζί. Μπορεί να δημιουργήσει μια ανάρτηση που μέσα σε λίγες ώρες θα φτάσει σε χιλιάδες ανθρώπους. Μπορεί να επηρεάσει δημόσιες συζητήσεις, πολιτικές αντιλήψεις, ακόμη και κοινωνικές συμπεριφορές.Αυτή η νέα πραγματικότητα δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες, αλλά και νέους κινδύνους.Γιατί σήμερα το περιεχόμενο δεν διακινείται μόνο από δημοσιογράφους, εκδότες ή θεσμούς αλλά διακινείται από πλατφόρμες, αλγορίθμους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που επιλέγουν τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μας.Και το ερώτημα δεν είναι μόνο «αν κάτι είναι αλήθεια». Είναι και: ‘Γιατί βλέπω αυτό που βλέπω; Γιατί μου προτείνεται αυτή η πληροφορία και όχι κάποια άλλη;Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση της νέας εποχής είναι η δυνατότητα δημιουργίας περιεχομένου που μοιάζει απολύτως πραγματικό, ενώ μπορεί να είναι κατασκευασμένο.

Εικόνες ανθρώπων που δεν υπάρχουν ποτέ, βίντεο πολιτικών προσώπων που δεν είπαν ποτέ αυτά τα λόγια, φωνές που αναπαράγονται με εκπληκτική ακρίβεια.



Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) αλλάζει τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το τεχνητό. «Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε απολύτως βέβαιοι αν ένα περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από άνθρωπο ή από μηχανή», σημειώνει η κ. Ανδριοπούλου. Η απάντηση, όπως υποστηρίζει, δεν είναι η απόρριψη της τεχνολογίας, αλλά η ανάπτυξη ενός νέου μηχανισμού άμυνας: της κριτικής σκέψης.



Επομένως, η πρόκληση δεν είναι να εξετάζουμε μόνο το περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε. Ποιος το δημιούργησε; Ποιος το χρηματοδότησε; Ποιος ωφελείται από τη διάδοσή του; Ποια συναισθήματα προσπαθεί να προκαλέσει;

Αυτό είναι το νέο ‘αλφάβητο’ του ψηφιακού πολίτη.



UNESCO: Η καλλιέργεια του «ψηφιακά εγγράμματου» πολίτη Αν και αρκετοί συγχέουν το media literacy με μάθημα πληροφορικής, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα μάθημα δημοκρατίας. Ο γραμματισμός στα μέσα και στην πληροφορία δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά την ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί τον κόσμο μέσα από τα συστήματα πληροφορίας που τον περιβάλλουν. Ειδικότερα, αφορά στο ποιος ελέγχει την πληροφορία, πώς διαμορφώνονται οι δημόσιες συζητήσεις, πώς επηρεάζονται οι κοινωνικές αντιλήψεις, πώς προστατεύεται η δημοκρατική συμμετοχή.



Γι’ αυτό και διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, αντιμετωπίζουν πλέον το media literacy ως βασικό πυλώνα ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών.



Πιο αναλυτικά, η UNESCO Media and Information Literacy Alliance αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή δίκτυα για την προώθηση της κριτικής σχέσης των πολιτών με τα μέσα. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκατοντάδες οργανισμούς και ειδικούς από όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ικανότητα των ανθρώπων να αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες, να αξιολογούν πηγές, να συμμετέχουν υπεύθυνα στον δημόσιο διάλογο, να δημιουργούν περιεχόμενο με ηθικούς κανόνες.



Η φιλοσοφία της UNESCO συνοψίζεται σε μια βασική ιδέα: «Η πληροφορία δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι δημόσιο αγαθό». Στην ουσία, μια κοινωνία, στην οποία οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την τεκμηριωμένη γνώση από τη χειραγώγηση είναι μια κοινωνία πιο ευάλωτη.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Από την ψηφιακή παιδεία στη ρύθμιση των πλατφόρμων Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το media literacy στον πυρήνα της ψηφιακής στρατηγικής της. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σημαντικά εργαλεία και κανονιστικά πλαίσια:



Digital Services Act (DSA): Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες θέτει αυξημένες απαιτήσεις στις μεγάλες πλατφόρμες σχετικά με τη διαφάνεια των αλγορίθμων, την αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου, την προστασία των χρηστών και την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων.



AI Act: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη επιχειρεί να δημιουργήσει κανόνες για μια τεχνολογία που αναπτύσσεται με ταχύτητα μεγαλύτερη από ποτέ.



Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (AVMSD): Ενισχύει την προστασία των χρηστών και ειδικά των ανηλίκων απέναντι σε επιβλαβές περιεχόμενο.



Ωστόσο, όπως επισημαίνουν ειδικοί στον χώρο, οι νόμοι από μόνοι τους δεν αρκούν καθώς γίνεται σαφές πως η κοινωνία χρειάζεται πολίτες που μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν το ψηφιακό περιβάλλον.



Η μεγάλη πρόκληση της ψηφιακής παιδείας στην Ελλάδα Η Ελλάδα έχει κάνει πλέον σημαντικά βήματα στην ψηφιακή μετάβαση - τα σχολεία απέκτησαν ψηφιακές υποδομές. Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν περισσότερο με ψηφιακά εργαλεία. Η τηλεκπαίδευση της περιόδου της πανδημίας επιτάχυνε μια αλλαγή που ήδη είχε ξεκινήσει και έχει εδραιωθεί ως εναλλακτική λύση στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Η είσοδος εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση δημιουργεί μια ιστορική ευκαιρία. Αν και αρκετοί σπεύδουν να σταθούν "απέναντι" από τις εξελίξεις, επισημαίνεται ότι ένα σύστημα AI μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή να κατανοήσει ένα δύσκολο θέμα, να αναζητήσει διαφορετικές οπτικές, να οργανώσει τη σκέψη του, να δημιουργήσει.



Κρίσιμη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι ο μαθητής να παραμένει ο κριτικός νους, επειδή το σχολείο του μέλλοντος δεν μπορεί να εκπαιδεύει απλούς χρήστες εργαλείων. Αντίθετα, πρέπει να εκπαιδεύει ανθρώπους που κατανοούν πώς παράγεται η πληροφορία.



Η κ. Ανδριοπούλου υπογραμμίζει, ότι η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως ένα νέο εργαλείο παραγωγικότητας: «Πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για AI στην εκπαίδευση», σημειώνει. Άλλο είναι η χρήση της ως βοηθού στη μαθησιακή διαδικασία και άλλο η ανάπτυξη ικανότητας κριτικής ανάλυσης του περιεχομένου που παράγει».



Σύμφωνα με την ίδια, «η πραγματική πρόκληση είναι η συνύπαρξη τριών μορφών νοημοσύνης: της ανθρώπινης νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης και μιας βαθύτερης πολιτισμικής/ανθρώπινης νοημοσύνης, που βασίζεται στην εμπειρία και την κριτική σκέψη».



Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο μαθητής του 2030 θα χρειάζεται νέες δεξιότητες:



Την αλγοριθμική συνείδηση, δηλαδή να γνωρίζει ότι η οθόνη του δεν είναι ένας ουδέτερος καθρέφτης του κόσμου αλλά οι πλατφόρμες επιλέγουν τι εμφανίζεται. Την ικανότητα επαλήθευσης, δηλαδή να μπορεί να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

«ποια είναι η αρχική πηγή», «υπάρχει δεύτερη επιβεβαίωση», «πότε δημοσιεύτηκε», «υπάρχει πιθανή σκοπιμότητα».



Την κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να γνωρίζει ότι η AI μπορεί να κάνει λάθη, να αναπαράγει προκαταλήψεις και σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Την ψηφιακή ηθική, δηλαδή, να κατανοεί ότι κάθε ανάρτηση έχει συνέπειες και πως η ελευθερία έκφρασης συνοδεύεται από ευθύνη. Την διασφάλιση της πολιτισμικής ‘ταυτότητας’, δηλαδή την προσέγγιση της ΑΙ ως εργαλείο προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μνήμης - ένα παιδί στην Ελλάδα μπορεί σήμερα να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου του και ταυτόχρονα να επικοινωνήσει με ολόκληρο τον κόσμο. Η πρόκληση είναι να συνδυαστούν το παγκόσμιο με το τοπικό, το λεγόμενο «glocal».



Είναι γεγονός, πως τα παιδιά της νέας γενιάς έχουν μια πρωτόγνωρη σχέση με την εικόνα. Μεγαλώνουν μέσα στις οθόνες - από πολύ μικρή ηλικία φωτογραφίζονται, βιντεοσκοπούνται, εμφανίζονται στα κοινωνικά δίκτυα των γονιών τους και δημιουργούν ένα ψηφιακό αποτύπωμα πριν ακόμη κατανοήσουν τι σημαίνει δημόσια εικόνα.



Η συζήτηση για την πρώιμη έκθεση στις οθόνες είναι έντονη. Η υπερβολική χρήση, ιδιαίτερα περιεχομένου μικρής διάρκειας χωρίς ουσιαστική αφήγηση, έχει συνδεθεί με προβληματισμούς για την προσοχή και τη συγκέντρωση. Ωστόσο, η πλήρης απομάκρυνση από τα μέσα δεν αποτελεί λύση, τοποθετείται η ειδικός.



Ο στόχος δεν είναι παιδιά χωρίς οθόνες αλλά παιδιά που καταλαβαίνουν τις οθόνες. Εκείνο που απαιτείται, είναι η διαμόρφωση κριτικών θεατών και όχι απλώς ‘χρηστών’. Η οικογενειακή θέαση ποιοτικών ταινιών, η συζήτηση γύρω από μια ιστορία, η ανάπτυξη φαντασίας και ενσυναίσθησης, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.



Τι είναι τα deepfakes και γιατί αλλάζουν τα δεδομένα Ο όρος deepfake προέρχεται από τις λέξεις: deep learning (βαθιά μηχανική μάθηση) και fake (ψεύτικο). Πρόκειται, δηλαδή, για περιεχόμενο που δημιουργείται ή τροποποιείται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ώστε να φαίνεται πραγματικό. Μπορεί να αφορά ένα πρόσωπο που μιλά με λόγια που δεν είπε ποτέ, μια δημόσια προσωπικότητα σε μια ανύπαρκτη σκηνή, μια φωνή που μιμείται κάποιον άλλο, ένα γεγονός που δεν συνέβη ποτέ.



Αν και όταν πρωτοεμφανίστηκαν τα deepfakes ήταν σχετικά εύκολο να εντοπιστούν, σήμερα η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, ώστε ακόμη και οι ειδικοί χρειάζονται συχνά εξειδικευμένα εργαλεία για να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα ενός περιεχομένου.



Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τη δημιουργία ενός ψεύτικου βίντεο, είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης. Αν όλα μπορούν να είναι ψεύτικα, τότε κάποιοι μπορεί να οδηγηθούν σε μια επικίνδυνη σκέψη: «Δεν πιστεύω τίποτα» - αυτό είναι το λεγόμενο φαινόμενο του «liar’s dividend», δηλαδή, όταν η ύπαρξη της τεχνολογίας των deepfakes επιτρέπει ακόμη και σε πραγματικά γεγονότα να παρουσιάζονται ως ψεύτικα.



Με αυτή τη λογική, ένας πολιτικός μπορεί να πει «το βίντεο είναι κατασκευασμένο» και έτσι, μια πραγματική αποκάλυψη μπορεί να αμφισβητηθεί. Επομένως, η αμφιβολία γίνεται εργαλείο.



Ζούμε την εποχή της μεγάλης ανατροπής. Από το «βλέπω άρα πιστεύω» στο «βλέπω άρα ελέγχω». Για περισσότερο από έναν αιώνα, η φωτογραφία και το βίντεο είχαν μια ιδιαίτερη θέση στην ανθρώπινη αντίληψη – η εικόνα θεωρούνταν τεκμήριο και η φράση «το είδα με τα μάτια μου» εξέφραζε τη μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα. Η ψηφιακή εποχή και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, ανέτρεψαν αυτή την αντίληψη - σήμερα μια εικόνα μπορεί να μην καταγράφει μια πραγματικότητα αλλά να την ‘κατασκευάζει’.



Κι αυτό αποτελεί ίσως το μεγάλο παράδοξο της εποχής της AI: ποτέ δεν είχαμε τόσο προηγμένα εργαλεία δημιουργίας εικόνας και ταυτόχρονα ποτέ δεν ήταν τόσο αναγκαία η ικανότητα αμφισβήτησης της εικόνας.



Η παραπληροφόρηση είναι κάτι περισσότερο από ένα ψέμα – Τι είναι τα filter bubbles Σήμερα η παραπληροφόρηση δεν περιορίζεται στη δημιουργία ψευδών ειδήσεων. Έχει γίνει πολιτικό, πολιτισμικό και ψυχολογικό φαινόμενο. Οι άνθρωποι συχνά μοιράζονται πληροφορίες όχι επειδή τις έχουν ελέγξει, αλλά επειδή επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη πιστεύουν. Οι λεγόμενες «φούσκες πληροφορίας» (filter bubbles) δημιουργούν περιβάλλοντα όπου ο καθένας ακούει κυρίως απόψεις παρόμοιες με τις δικές του.



Το αποτέλεσμα είναι αυτό που η κ. Ανδριοπούλου χαρακτηρίζει «ψευδο-εκπαιδευμένους πολίτες»: ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών και αισθάνονται ότι γνωρίζουν, χωρίς όμως να έχουν πραγματικά αξιολογήσει.

Και αυτό μπορεί να είναι πιο επικίνδυνο από την άγνοια.



Η δημοσιογραφία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ευθύνη των δημοσιογράφων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να μεταφέρουν πληροφορίες, αλλά να λειτουργούν ως φίλτρο αξιοπιστίας. Η επαλήθευση πηγών, ο έλεγχος δεδομένων, η κατανόηση των αλγορίθμων, η αποκάλυψη μηχανισμών χειραγώγησης και η αποφυγή της εύκολης αναπαραγωγής περιεχομένου, αποτελούν πλέον βασικές δημοσιογραφικές δεξιότητες. Η δημοσιογραφική έρευνα χρειάζεται πλέον να εμπλουτιστεί με γνώσεις ψηφιακής εγκληματολογίας, εργαλεία επαλήθευσης εικόνας, έλεγχο μεταδεδομένων, διασταύρωση πολλαπλών πηγών, κατανόηση των τεχνικών παραγωγής AI περιεχομένου.



Ο δημοσιογράφος του μέλλοντος θα χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα ερευνητής, αναλυτής δεδομένων, τεχνολογικά ενημερωμένος πολίτης.



Παράλληλα, νέοι πρωταγωνιστές της δημόσιας σφαίρας, όπως influencers και δημιουργοί περιεχομένου, αποκτούν τεράστια επιρροή και καλούνται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες ευθύνες.



Πρακτικός οδηγός: Πώς μπορούμε να υποψιαστούμε ένα ψεύτικο περιεχόμενο Κανένα σημάδι από μόνο του δεν αποτελεί απόδειξη. Υπάρχουν, όμως, ενδείξεις που πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς:



1. Ελέγξτε την πηγή



Ποιος ανέβασε το περιεχόμενο; Είναι γνωστός οργανισμός; Υπάρχει ιστορικό αξιοπιστίας;

Έχει δημοσιευτεί αλλού;



2. Μην εμπιστεύεστε μόνο τον τίτλο



Πολλές φορές η παραπληροφόρηση δεν βρίσκεται στην εικόνα αλλά στον τρόπο παρουσίασής της. Ένας πραγματικός άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται σε μια πραγματική εικόνα, αλλά με ψευδή λεζάντα.



3. Προσέξτε τις λεπτομέρειες



Στα AI-generated βίντεο μπορεί να εμφανίζονται αφύσικες κινήσεις προσώπου, παράξενος συγχρονισμός χειλιών και φωνής, περίεργες σκιές, αλλοιώσεις στα χέρια ή στα δάχτυλα,

αφύσικα φόντα.



4. Αναζητήστε το πλαίσιο



Μια εικόνα χωρίς πλαίσιο μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Ρωτήστε: Πότε τραβήχτηκε;

Πού; Ποιος την ανέβασε πρώτη; Υπάρχει άλλη καταγραφή;



5. Μην κοινοποιείτε κάτι επειδή σας εξοργίζει



Το συναίσθημα είναι ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς διάδοσης περιεχομένου.

Όσο πιο έντονα αντιδράμε, τόσο περισσότερο χρειάζεται να ελέγξουμε.



Από την ψηφιακή ευφορία στην ψηφιακή ωριμότητα Στις αρχές του 21ου αιώνα η ψηφιακή επανάσταση αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό. Η υπόσχεση ήταν ένας κόσμος απεριόριστης επικοινωνίας, γνώσης και δημιουργίας. Σήμερα η κοινωνία βρίσκεται σε μια νέα φάση: από την ψηφιακή ευφορία πέρασε στον ψηφιακό προβληματισμό. Αντί όμως να επιστρέψει στον φόβο, χρειάζεται ωριμότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κ. Ανδριοπούλου, δεν μπορούμε να χτίσουμε έναν «τοίχο προστασίας» γύρω από τον άνθρωπο για να τον απομακρύνουμε από τη θάλασσα της ψηφιακής πληροφορίας. Πρέπει να του μάθουμε να κολυμπά. Το media literacy είναι αυτή ακριβώς η ικανότητα.



Πιο απλά, όπως το ανθρώπινο σώμα χρειάζεται ανοσοποιητικό σύστημα για να αντιμετωπίσει απειλές, έτσι και η κοινωνία χρειάζεται μια μορφή πληροφοριακής ανοσίας.



Αυτό σημαίνει πρακτικά να μην αντιδρούμε αυτόματα. Να ελέγχουμε πριν μοιραστούμε. Να αναζητούμε διαφορετικές πηγές. Να αποδεχόμαστε ότι μπορεί να κάνουμε λάθος.



Η κριτική σκέψη δεν σημαίνει να μην πιστεύουμε τίποτα αλλά αντίθετα, να ξέρουμε γιατί πιστεύουμε κάτι.



Βάσει των προαναφερθέντων, το media literacy δεν είναι απλώς η ικανότητα να χειριζόμαστε τα μέσα. Είναι η ικανότητα να παραμένουμε ελεύθεροι μέσα σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία μπορεί να μας ενημερώσει αλλά μπορεί και να μας χειραγωγήσει. Για το λόγο αυτό, είναι θεμελιώδους σημασίας να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα. Επειδή τελικά, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η μεγαλύτερη δημοκρατική πρόκληση δεν είναι αν θα έχουμε περισσότερη πληροφορία αλλά αν θα έχουμε πολίτες ικανούς να την κατανοούν.