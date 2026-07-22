Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram
Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram
Την τελευταία ώρα πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να στείλουν μήνυμα σε άλλους ανθρώπους
Προβλήματα αντιμετώπιζαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) χρήστες του Facebook ,Messenger και Instagram, καθώς υπήρχαν πολλές αναφορές για δυσλειτουργίες στις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta.
Πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να στείλουν μήνυμα σε άλλους ανθρώπους.
Το DownDetector είχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να στείλουν μήνυμα σε άλλους ανθρώπους.
Το DownDetector είχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα