Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram
ΕΛΛΑΔΑ
Facebook Messenger

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

Την τελευταία ώρα πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να στείλουν μήνυμα σε άλλους ανθρώπους

Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram
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Προβλήματα αντιμετώπιζαν το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) χρήστες του Facebook ,Messenger και Instagram, καθώς υπήρχαν πολλές αναφορές για δυσλειτουργίες στις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta.

Πολλοί χρήστες δυσκολεύονταν να συνδεθούν στον λογαριασμό τους και να στείλουν μήνυμα σε άλλους ανθρώπους.

Το DownDetector είχει δεχθεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα στις τρεις συγκεκριμένες εφαρμογές της Meta από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
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