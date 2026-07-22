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Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη
Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη
Είχε 95 συσκευασίες κάνναβης έτοιμες προς πώληση
Στη σύλληψη ενός 15χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Αργυρούπολη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 15χρονου και προχώρησαν σε έλεγχο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο ανήλικος φέρεται να πέταξε σε θάμνο ένα τσαντάκι που είχε.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο τσαντάκι 95 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 124,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.
Στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 15χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.
Συνολικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περίπου 129 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαχωρισμένα σε 95 συσκευασίες, ποσότητα που, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν για διακίνηση.
Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης μία 51χρονη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 15χρονου και προχώρησαν σε έλεγχο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο ανήλικος φέρεται να πέταξε σε θάμνο ένα τσαντάκι που είχε.
Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο τσαντάκι 95 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 124,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.
Στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 15χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.
Συνολικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περίπου 129 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαχωρισμένα σε 95 συσκευασίες, ποσότητα που, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν για διακίνηση.
Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης μία 51χρονη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
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