Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Αργυρούπολη Σύλληψη Αστυνομία Ανήλικος

Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη

Είχε 95 συσκευασίες κάνναβης έτοιμες προς πώληση

Συνελήφθη 15χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Αργυρούπολη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 15χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή έκριναν ύποπτες τις κινήσεις του 15χρονου και προχώρησαν σε έλεγχο. Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, ο ανήλικος φέρεται να πέταξε σε θάμνο ένα τσαντάκι που είχε.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο τσαντάκι 95 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 124,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 85 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Στην συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 15χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 4,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Συνολικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν περίπου 129 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαχωρισμένα σε 95 συσκευασίες, ποσότητα που, σύμφωνα με την αστυνομία, προοριζόταν για διακίνηση.

Για την υπόθεση συνελήφθη επίσης μία 51χρονη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Πώς η φροντίδα γίνεται πράξη για περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες

Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη

Το online supermarket πιο κοντά από ποτέ

Η ΑΒ Βασιλόπουλος και η Wolt διευρύνουν τη συνεργασία τους, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη κάλυψη και ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση στις online αγορές supermarket.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης