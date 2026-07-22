Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στα Χανιά
Πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στα Χανιά
Ο 80χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα
Στο Νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους ένας 80χρονος, θύμα τροχαίου που συνέβη στις 11 το πρωί της Τρίτης, στην οδό Πειραιώς στα Χανιά της Κρήτης.
Το ατύχημα συνέβη όταν οδηγός διερχόμενου ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.
Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα.
Το ατύχημα συνέβη όταν οδηγός διερχόμενου ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.
Ο 80χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα.
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