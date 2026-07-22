Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά για πρώτη φορά ιδιόκτητη φοιτητική εστία

Ύψος προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ και ορίζοντας ολοκλήρωσης η άνοιξη του 2027 - Η νέα εστία θα διαθέτει 196 κλίνες σε 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι πλήρως προσβάσιμα και ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές με αναπηρία





Για πρώτη φορά στην ιστορία του ιδρύματος δρομολογείται η απόκτηση ιδιόκτητης











Το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών Η δημιουργία της εστίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η φοιτητική στέγη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.



Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές των ενοικίων στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς περιφερειακές πόλεις. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων και η γενικότερη στεγαστική κρίση έχουν αυξήσει αισθητά το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές.



Για πολλές οικογένειες, η επιλογή σχολής δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις ακαδημαϊκές προτιμήσεις ή τις επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά και από το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος στέγασης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, μάλιστα, όπου επιτυχόντες επιλέγουν να μην εγγραφούν στη σχολή τους ή να αναζητήσουν μετεγγραφή, επειδή αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής.



Κλείσιμο Οι φοιτητικές εστίες αυξάνονται Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σημαντικά έργα φοιτητικών κατοικιών σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας.



Η νέα εστία του Παντείου εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, ενώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια κοινωνικών και πολιτικών επιστημών της χώρας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν διέθετε σύγχρονη ιδιόκτητη δομή φιλοξενίας.



Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για τις πανεπιστημιακές εστίες, δεν πρόκειται πλέον απλώς στην παροχή ενός οικονομικού δωματίου. Διεθνώς, οι φοιτητικές κατοικίες σχεδιάζονται ως χώροι που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία, την ψυχική ευεξία και την ακαδημαϊκή ένταξη των νέων.



Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κουζίνες, οι αίθουσες μελέτης και οι υποδομές προσβασιμότητας θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης φοιτητικής εμπειρίας. Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία φαίνεται να ακολουθεί και το έργο του Παντείου, όπου η ανακαίνιση του κτιρίου συνδυάζεται με εκσυγχρονισμό των υποδομών και έμφαση στη συμπερίληψη.



Ένα έργο, που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα εκατοντάδων φοιτητών καθώς αναμένεται να αποτελέσει μέρος της απάντησης στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα, παίρνει σάρκα και οστά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Για πρώτη φορά στην ιστορία του ιδρύματος δρομολογείται η απόκτηση ιδιόκτητης φοιτητικής εστίας , συνολικού προϋπολογισμού 13,58 εκατ. ευρώ και με χρονικό ορίζοντα παράδοσης, την άνοιξη του 2027. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν κατά την επίσκεψη της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο εργοτάξιο, ήδη έχει ολοκληρωθεί περίπου το 42% των εργασιών, γεγονός που επιτρέπει αισιοδοξία ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί.Η νέα εστία θα διαθέτει 196 κλίνες σε 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι πλήρως προσβάσιμα και ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές με αναπηρία . Παράλληλα, θα δημιουργηθούν κοινόχρηστες κουζίνες, χώροι συνάντησης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί και το φοιτητικό εστιατόριο, που εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης Η δημιουργία της εστίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η φοιτητική στέγη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές των ενοικίων στις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς περιφερειακές πόλεις. Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων και η γενικότερη στεγαστική κρίση έχουν αυξήσει αισθητά το κόστος διαβίωσης για τους φοιτητές.Για πολλές οικογένειες, η επιλογή σχολής δεν καθορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις ακαδημαϊκές προτιμήσεις ή τις επιδόσεις των υποψηφίων, αλλά και από το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος στέγασης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, μάλιστα, όπου επιτυχόντες επιλέγουν να μην εγγραφούν στη σχολή τους ή να αναζητήσουν μετεγγραφή, επειδή αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα διαμονής.Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται ή σχεδιάζονται σημαντικά έργα φοιτητικών κατοικιών σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, μεταξύ των οποίων το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας.Η νέα εστία του Παντείου εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, ενώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια κοινωνικών και πολιτικών επιστημών της χώρας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν διέθετε σύγχρονη ιδιόκτητη δομή φιλοξενίας.Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη για τις πανεπιστημιακές εστίες, δεν πρόκειται πλέον απλώς στην παροχή ενός οικονομικού δωματίου. Διεθνώς, οι φοιτητικές κατοικίες σχεδιάζονται ως χώροι που ενισχύουν την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία, την ψυχική ευεξία και την ακαδημαϊκή ένταξη των νέων.Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι κουζίνες, οι αίθουσες μελέτης και οι υποδομές προσβασιμότητας θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο στοιχείο μιας ολοκληρωμένης φοιτητικής εμπειρίας. Ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία φαίνεται να ακολουθεί και το έργο του Παντείου, όπου η ανακαίνιση του κτιρίου συνδυάζεται με εκσυγχρονισμό των υποδομών και έμφαση στη συμπερίληψη.

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας Η ολοκλήρωση της πρώτης ιδιόκτητης φοιτητικής εστίας αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη για το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το μεγαλύτερο στοίχημα παραμένει η συνέχιση αντίστοιχων επενδύσεων σε όλη τη χώρα, καθώς η ζήτηση για οικονομική φοιτητική στέγη εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη προσφορά.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πανεπιστημιακές εστίες στην πραγματικότητα αποτελούν εργαλείο ισότητας στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους νέους να σπουδάσουν χωρίς ο τόπος κατοικίας ή το οικογενειακό εισόδημα να καθορίζουν τις επιλογές τους.