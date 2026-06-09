Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό
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Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Αττική Οδός

Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό

Κίνηση παντού

Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό
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Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, προβλήματα τα οποία αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τελειώνουν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων.


Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:00


Ίδια εικόνα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλλιθέα προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.

Δείτε live την κίνηση 


Σημαντικές καθυστέρησες σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τη Λ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη, στη Λ. Φυλής, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου και, τέλος, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό

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