Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Live η κίνηση στους δρόμους: Σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Λ. Αθηνών, προβλήματα και στην Αττική Οδό
Κίνηση παντού
Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, προβλήματα τα οποία αρχίζουν αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τελειώνουν στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων.
Ίδια εικόνα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλλιθέα προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.
Σημαντικές καθυστέρησες σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τη Λ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη, στη Λ. Φυλής, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου και, τέλος, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Ίδια εικόνα και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από την Καλλιθέα προς το ΕΔΕΜ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.
Δείτε live την κίνηση
Σημαντικές καθυστέρησες σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από τη Λ. Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς τη Φιλοθέη, στη Λ. Φυλής, στην Κατεχάκη, στη Συγγρού, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου και, τέλος, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/xvwvCN9E27— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 9, 2026
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