Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Αστυνομία Απάτες Συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε πάνω από 270.000 ευρώ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες
56 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με βασικό επίκεντρο το Χαράκι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά το αδίκημα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ εξετάζεται ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στις επιμέρους παράνομες δραστηριότητες.

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη. Αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κισσάμου και του Αμαρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καταπολέμηση οργανωμένων ομάδων με έντονη παραβατική δράση στο νησί.


56 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης