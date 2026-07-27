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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες
Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε πάνω από 270.000 ευρώ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με βασικό επίκεντρο το Χαράκι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά το αδίκημα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ εξετάζεται ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στις επιμέρους παράνομες δραστηριότητες.
Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη. Αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κισσάμου και του Αμαρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καταπολέμηση οργανωμένων ομάδων με έντονη παραβατική δράση στο νησί.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, με βασικό επίκεντρο το Χαράκι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου, όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και άλλους χώρους.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά το αδίκημα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ εξετάζεται ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στις επιμέρους παράνομες δραστηριότητες.
Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιχείρηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κρήτη. Αποτελεί συνέχεια των πρόσφατων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Κισσάμου και του Αμαρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την καταπολέμηση οργανωμένων ομάδων με έντονη παραβατική δράση στο νησί.
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