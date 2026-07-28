Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τους γλάρους σε πλοία και θάλασσες

Καλοκαίρι, ταξίδι στο κατάστρωμα του πλοίου με την αλμύρα της θάλασσας να είναι η πρώτη γεύση των διακοπών και γλάροι που πετούν περιμένοντας αχόρταγα και ανυπόμονά μια μπουκιά από τα μεζεδάκια που έχουν στα χέρια τους οι ταξιδιώτες. Μια συνήθεια που για πολλούς είναι συνώνυμη με την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών, στην πραγματικότητα όμως διαταράσσει την άγρια ζωή. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία επισημαίνει πως όσο καλές και αγνές αν είναι οι προθέσεις των ταξιδιωτών, το τάισμα των γλάρων κρύβει σοβαρούς κινδύνους τόσο για την υγεία τους όσο και για την ισορροπία του οικοσυστήματος.Συγκεκριμένα, αλλοιώνει τη φυσική τους συμπεριφορά, τα καθιστά εξαρτημένα από τον άνθρωπο αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών και επιθετικότητας, τους προκαλεί προβλήματα υγείας και ανισορροπίες στο οικοσύστημα.«Οι γλάροι δεν τρώνε πατατάκια, μπισκότα και ψωμιά!» τονίζει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και ενημερώνει πως «η διατροφή τους στη φύση περιλαμβάνει ψάρια, καρκινοειδή κι άλλα θαλάσσια οργανικά υλικά» ενώ επισημαίνει πως: «Το ανθρώπινο φαγητό όχι μόνο δεν τους προσφέρει θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί να τους βλάψει –ιδιαίτερα αν περιέχει ζάχαρη ή προκαλεί ψευδή αίσθηση κορεσμού».

Η ανάρτηση της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας



Είσαι στο κατάστρωμα ενός πλοίου…

O αέρας ανεμίζει τα μαλλιά σου, απολαμβάνεις τη θέα, μαζί με το τοστάκι σου...

Μπροστά σου, ένα σμήνος γλάρων σε κατάσταση συναγερμού:

Οι #γλάροι: “Εδώ μυρίζει φρέσκο πράμα!”

Εσύ: “Παιδιά, δεν έχουμε όλοι από ένα κομμάτι!”

Το τοστάκι: “Την πατήσαμε!”

Όσο αστείο κι αν φαίνεται, το τάισμα των γλάρων και άλλων άγριων ζώων δεν είναι καθόλου καλή ιδέα και μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες!

- Αλλοιώνει τη φυσική τους συμπεριφορά

- Τα καθιστά εξαρτημένα από τον άνθρωπο

- Αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών και επιθετικότητας

- Τους προκαλεί προβλήματα υγείας και ανισορροπίες στο οικοσύστημα.

Οι γλάροι δεν τρώνε πατατάκια, μπισκότα και ψωμιά!

Η διατροφή τους στη φύση περιλαμβάνει ψάρια, καρκινοειδή κι άλλα θαλάσσια οργανικά υλικά.

Το ανθρώπινο φαγητό όχι μόνο δεν τους προσφέρει θρεπτικά συστατικά, αλλά μπορεί να τους βλάψει –ιδιαίτερα αν περιέχει ζάχαρη ή προκαλεί ψευδή αίσθηση κορεσμού.

-Την επόμενη φορά που θα ταξιδέψεις με πλοίο, απόλαυσε το κολατσιό σου, χωρίς ενοχές… μόνος/η σου!

- Παρατήρησε τους γλάρους, 📷 τράβα φωτογραφίες, θαύμασε την πτήση τους.

Αλλά ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΤΑΪΖΕΙΣ!

- Η φύση είναι πιο όμορφη όταν παραμένει φυσική.