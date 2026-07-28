Ο Ολυμπος στην Unesco: Το «στοίχημα» για τουρισμό 9 μηνών και πάνω από 500.000 επισκέπτες

Για «ιστορική στροφή» μιλούν οι ξενοδόχοι στην περιοχή που ήδη δέχεται κοντά στις 500.000 επισκέπτες το χρόνο έχει όμως μία πολύ μικρή σεζόν από 90 έως 120 ημέρες το χρόνο