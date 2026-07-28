Άνω Λιόσια: «Ήθελα να δω εάν είχε νερό ή βενζίνη», λέει ο 85χρονος που άναψε αναπτήρα σε μπιτόνι και προκάλεσε φωτιά στο γκαράζ του σπιτιού του
ΕΛΛΑΔΑ
Ανω Λιόσια Πυρκαγιά Φωτιά Ηλικιωμένος

Άνω Λιόσια: «Ήθελα να δω εάν είχε νερό ή βενζίνη», λέει ο 85χρονος που άναψε αναπτήρα σε μπιτόνι και προκάλεσε φωτιά στο γκαράζ του σπιτιού του

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο πάρκινγκ της μονοκατοικίας που διαμένει όταν εντόπισε ένα μπιτόνι και άναψε αναπτήρα προκειμένου να δει τι υπήρχε μέσα

Άνω Λιόσια: «Ήθελα να δω εάν είχε νερό ή βενζίνη», λέει ο 85χρονος που άναψε αναπτήρα σε μπιτόνι και προκάλεσε φωτιά στο γκαράζ του σπιτιού του
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Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 85χρονου από τα Άνω Λιόσια, ο οποίος χθες προκάλεσε αναστάτωση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά στο γκαράζ της κατοικίας του.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο πάρκινγκ της μονοκατοικίας που διαμένει όταν εντόπισε ένα μπιτόνι και άναψε αναπτήρα προκειμένου να δει τι υπήρχε μέσα. 

Ωστόσο, στο εσωτερικό του υπήρχε εύφλεκτο υλικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη.

«Είχα ένα δοχείο και ήθελα να δω εάν ήταν βενζίνα ή νερό. Έβγαλα τον αναπτήρα και πήρε φωτιά», είπε χθες ο 85χρονος σε σύντομη δήλωσή του στο Mega, ενώ η νύφη του μιλώντας στο κανάλι αναφερόμενη στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν μετά το συμβάν ανέφερε: «Με το λάστιχο και το νερό τον έβγαλα, δόξα τω Θεώ όλα καλά».

Στο νοσοκομείο «Θριάσιο» μεταφέρθηκαν τόσο ο 85χρονος όσο και μία 63χρονη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς είναι καλά στην υγεία τους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.
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