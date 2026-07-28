Άνω Λιόσια: «Ήθελα να δω εάν είχε νερό ή βενζίνη», λέει ο 85χρονος που άναψε αναπτήρα σε μπιτόνι και προκάλεσε φωτιά στο γκαράζ του σπιτιού του