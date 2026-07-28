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Η Ουκρανία επιτέθηκε με πάνω από 390 drones στην περιφέρεια της Μόσχας, δείτε βίντεο
Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ αναφέρθηκε σε ζημιές σε ακίνητα και σπίτια, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής
«Πάνω από 390 drones που κατευθύνονταν στην περιφέρεια της Μόσχας» κατά την πλειονότητά τους «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας» σε απόσταση από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, σημείωσε ο δήμαρχος Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram. Διευκρίνισε πως «81 drones καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν» στην μεγαλούπολη.
☕️ Good morning, Russia!— NEXTA (@nexta_tv) July 28, 2026
The Moscow region was hit by its largest attack yet this morning. Moscow Mayor Sergei Sobyanin said that more than 390 drones were heading toward the region.
The video shows an apartment building in the city of Chekhov. Several apartments were gutted by… pic.twitter.com/08HhxWTlNJ
Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ αναφέρθηκε σε ζημιές σε ακίνητα και σπίτια, χωρίς πάντως να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.
While you were sleeping, 🇺🇦 democracy drones paid a visit to the “Hydrostatconstruction” plant in Chekhov, just outside Moscow.— Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) July 28, 2026
Thick smoke was seen rising from the facility following the strike.
Meanwhile, Moscow Mayor Sergei Sobyanin claimed Russian air defences had… pic.twitter.com/3cpfPe3JSM
Russia’s largest Wildberries logistics centre, located in Kolyedino near Moscow, is reportedly on fire.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 28, 2026
According to Russian media, the blaze has spread across more than 250,000 square metres. The cause of the fire has not yet been officially confirmed. pic.twitter.com/Effbnl6Kg2
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