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Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου-Αντιρρίου
Φωτιά σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου-Αντιρρίου
Η επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή του Παναιτωλίου, έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές από τη φωτιά
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου τα ξημερώματα της Τρίτης για φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιών στην εθνική οδό Αγρινίου – Αντιρρίου, στην περιοχή του Παναιτωλίου, πλησίον της Ερμίτσας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Η επιχείρηση επεξεργασίας ελιών, έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές από τη φωτιά
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Η επιχείρηση επεξεργασίας ελιών, έχει υποστεί πολύ μεγάλες υλικές ζημιές από τη φωτιά
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