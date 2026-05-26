Κακοποιημένα τα 3 από τα 4 παιδιά της 25χρονης από την Κρήτη, εντάλματα για απόπειρα ανθρωποκτονίας για το ζευγάρι- Παραμένει η τρίχρονη στο ΠΑΓΝΗ
Νέα εντάλματα εκδόθηκαν από την Εισαγγελία με αποτέλεσμα την εκ νέου σύλληψη της 25χρονης Ρομά από την Κρήτη και του Πακιστανού συντρόφου της οι οποίοι κατηγορούνται για την κακοποίηση της τρίχρονης κόρης τους η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Αυτή τη φορά, τα εντάλματα αφορούν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και σωματικές βλάβες.
Η μητέρα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, φέρεται να έχει τελικά 4 παιδιά. Τα νέα στοιχεία αναφέρουν ότι κακοποίηση έχει δεχθεί, εκτός από την τρίχρονη και τα άλλα δύο από τα τέσσερα συνολικά παιδιά, ηλικίας 6 και 8 ετών. Τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.
Τι θα υποστηρίξουν στις απολογίες τουςΗ 25χρονη, φέρεται να υποστηρίξει πως η κακοποίηση τόσο της τρίχρονης όσο και των άλλων δύο παιδιών έχει γίνει από τον Πακιστανό σύντροφό της, ενώ εκείνος από την πλευρά του αναμένεται να δηλώσει πλήρη άγνοια και να ισχυριστεί πως δεν γνωρίζει τί έχει συμβεί στα παιδιά.
Η μητέρα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, φέρεται να έχει τελικά 4 παιδιά. Τα νέα στοιχεία αναφέρουν ότι κακοποίηση έχει δεχθεί, εκτός από την τρίχρονη και τα άλλα δύο από τα τέσσερα συνολικά παιδιά, ηλικίας 6 και 8 ετών. Τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.
Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.
Σε αναμονή του DNAΤα αποτελέσματα των δειγμάτων του DNA αναμένεται να ρίξουν φως στον υπόθεση όσον αφορά τα παιδιά, ωστόσο η μητέρα υποστηρίζει πως και τα τέσσερα παιδιά είναι του Πακιστανού συντρόφου της.
Η αποθήκη που έγινε σπίτιΗ μητέρα με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη θερμοκηπίου που τους είχαν παραχωρήσει καθώς ο πατέρας εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη.
Όπως έχει γίνει γνωστό, η μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Οι νέες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.
Το ψεύτικο ΑΜΚΑΗ μητέρα, όταν πήγε στο νοσοκομείο την τρίχρονη δήλωσε ψευδή στοιχεία, εκ των οποίων και το ΑΜΚΑ το οποίο έδωσε και στο οποίο έχουν καταγραφεί γέννες οι οποίες δεν αποδίδονται σε εκείνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία προκειμένου να μην αποκαλυφθεί πού έχει τα άλλα παιδιά και πως και εκείνα είναι κακοποιημένα.
Προκειμένου να καλύψει το γεγονός πως έδωσε ψεύτικο ΑΜΚΑ, ανέφερε ψευδώς πως έχει «χάσει» δύο παιδιά κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
