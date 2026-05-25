Μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης από την Κρήτη: Η γέννα που δεν είναι δηλωμένη πουθενά, τα μωρά που πέθαναν και το βρέφος που δεν είναι δικό της

«Δεν ήταν αναστατωμένη, ήταν νευρική»



Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με πληροφορίες του

, οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία «δεμένη» δικογραφία, βάσει της οποίας οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να ασκήσουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο ζευγάρι, αναφορικά με την 3χρονη και την κατάσταση της υγείας της, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί.



Το DNA αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση

Καταρρίπτεται το σενάριο πως το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαρά

«Εγώ τους είχα παραχωρήσει μια αποθήκη για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά... Είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μη μένουν έξω. Μου είπαν θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε η μαμά. Ήρθε εδώ πέρα.ν. Παπούτσια. Κι άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτά πάνε και έρχονται γενικώς, εδώ πέρα» ανέφερε ο άνδρας ενώ μιλώντας για τα παιδιά είπε: «Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετάΚάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά, λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8-9 η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».Η μητέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ενώ είχε το παιδί βαριά τραυματισμένο μέσα στο καρότσι, μπήκε μόνη της σε mini market της περιοχής προκειμένου να ζητήσει το τηλέφωνο ενός ταξί ώστε να το μεταφέρει σε νοσοκομείο.Ο ιδιοκτήτης του mini market, την ενημέρωσε πως είχε γραμμένο ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει έξω από το μαγαζί.«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της εκεί.» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του mini market στο Live News.Εργαζόμενος του mini market, που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο μαγαζί αλλά είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε την 25χρονη μητέρα να περιμένει σε ένα σοκάκι δίπλα στο καρότσι το ταξί, ενώ στον κεντρικό στεκόταν ο φερόμενος ως πατέρας. Ο ίδιος την περιέγραψε στο Live News ως «εκνευρισμένη» αλλά όχι αναστατωμένη.«Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. "Κουκουλωμένο" τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό σας πούμε. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα.Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ» σημείωσε ο ίδιος στο Mega.Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκαν, νωρίτερα σήμερα, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ καθώς και ο 25χρονος σύντροφός της.Ο Εισαγγελέας άσκησε στους δύο συλληφθέντες διώξεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης και αφορούν, για την 25χρονη, ψευδή κατάθεση και για τον 25χρονο, παράνομη είσοδο στη χώρα.Για τις κατηγορίες αυτές, πλημμεληματικού χαρακτήρα, αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι αύριο, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό βήμα στην εξέλιξη της έρευναςτόσο από τα παιδιά όσο και από τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ένα σύνθετο και θολό οικογενειακό τοπίο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει από την αστυνομική έρευνα.Σε ό,τι αφορά τη μητέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται νακαθώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι πως η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, την κράτησαν στον χώρο με χειρισμούς πουΚαθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως πατέρα των παιδιών, πακιστανικής καταγωγής, η σύλληψη του οποίου έγινε έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να άφησαν σκόπιμα να δημιουργηθεί η εικόνα ότι είχαν πειστεί από τους ισχυρισμούς του πως είχε αναχωρήσει για Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν αναπτύξει παρακολούθηση καισε συγκεκριμένα σημεία όπου συχνάζουν ομοεθνείς του στα Χανιά.Όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, περνώντας του χειροπέδες και οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια επιχείρηση που οργανώθηκε μεθοδικά και με ιδιαίτερη προσοχή, από στελέχη που από την πρώτη στιγμή που το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρακολουθούν στενά την υπόθεση και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο.Παράλληλα, ο φερόμενος ως πατέρας ερευνάται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίεςενώ η Αστυνομία των Χανίων διερευνά πλέον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τελευταίο διάστημα.Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της γυναίκας για την ύπαρξη άλλων παιδιών, καθώς όπως φαίνεται, αρκετά από όσα υποστήριξε δεν επιβεβαιώνονται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες με στόχο να αποκρυβεί η πραγματική εικόνα της οικογένειας και των παιδιών που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο που καταρρίπτεται είναι το. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές περιμένουν πλέον τόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA όσο και νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το παιδί.