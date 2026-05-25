Μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης από την Κρήτη: Η γέννα που δεν είναι δηλωμένη πουθενά, τα μωρά που πέθαναν και το βρέφος που δεν είναι δικό της
Μυστήριο με τα παιδιά της 25χρονης από την Κρήτη: Η γέννα που δεν είναι δηλωμένη πουθενά, τα μωρά που πέθαναν και το βρέφος που δεν είναι δικό της
Η οικογένεια ζούσε σε μια αποθήκη θερμοκηπίου την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η μητέρα άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί, και πήγαινε για δουλειά
Την ίδια στιγμή που το τρίχρονο κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε κρίσιμη κατάσταση, επικρατεί μυστήριο γύρω από την τύχη των παιδιών που φέρεται να έχει γεννήσει η 25χρονη μητέρα. Οι Αρχές ερευνούν πλέον κάθε πτυχή γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε να νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο.
Το Live News έφερε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την 25χρονη μητέρα να είναι περιτριγυρισμένη από παιδιά τα οποία όμως ερευνάται αν είναι δικά της και τι έχουν απογίνει.
Όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο έδωσε τα στοιχεία τα οποία της ζήτησαν. Κάποια ήταν ψευδή, ωστόσο το ΑΜΚΑ της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.
Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό ενώ ούτε αυτός ο θάνατός του είναι πουθενά δηλωμένος.
Μυστήριο όμως επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας σύμφωνα με το Live News. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά.
Το Live News έφερε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία με την 25χρονη μητέρα να είναι περιτριγυρισμένη από παιδιά τα οποία όμως ερευνάται αν είναι δικά της και τι έχουν απογίνει.
Όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο έδωσε τα στοιχεία τα οποία της ζήτησαν. Κάποια ήταν ψευδή, ωστόσο το ΑΜΚΑ της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.
Η γέννα που δεν είναι δηλωμένηΣύμφωνα με το ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διεκόπη ενώ σύμφωνα με τη μητέρα, γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό όμως επικρατεί μυστήριο γύρω από το θάνατό του καθώς φέρεται να μην είναι πουθενά δηλωμένος.
Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό ενώ ούτε αυτός ο θάνατός του είναι πουθενά δηλωμένος.
Μυστήριο με το 10 μηνών μωρόΤα αδερφάκια της τρίχρονης, νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο καθώς οι Αρχές τα βρήκαν στο θερμοκήπιο. Πρόκειται για ένα 8χρονο παιδί (γεν. 2018) και ένα 6χρονο (γεν.2020).
Μυστήριο όμως επικρατεί και γύρω από ένα μωρό 10 μηνών, το οποίο βρίσκεται επίσης στο νοσοκομείο νοσηλευόμενο αλλά δεν είναι δηλωμένο στις γεννήσεις της 25χρονης μητέρας σύμφωνα με το Live News. Ωστόσο, το μωράκι βρέθηκε στο θερμοκήπιο μαζί με τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά.
Τα άφηνε μόνα τους στην αποθήκη του θερμοκηπίουΗ οικογένεια από την Κρήτη ζούσε σε μια αποθήκη θερμοκηπίου την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον ίδιο και όσα ανέφερε στην κάμερα του Mega, η μητέρα άφηνε τα παιδιά μόνα τους εκεί, και πήγαινε για δουλειά.
«Εγώ τους είχα παραχωρήσει μια αποθήκη για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά... Είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μη μένουν έξω. Μου είπαν θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε η μαμά. Ήρθε εδώ πέρα. Της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό 5 μηνών. Παπούτσια. Κι άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτά πάνε και έρχονται γενικώς, εδώ πέρα» ανέφερε ο άνδρας ενώ μιλώντας για τα παιδιά είπε: «Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τη μια η ώρα το μεσημέρι και τα "μάζευε". Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά, λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8-9 η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».
Ο ιδιοκτήτης του mini market, την ενημέρωσε πως είχε γραμμένο ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει έξω από το μαγαζί.
«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της εκεί. Δούλευε εκεί δίπλα σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του mini market στο Live News.
Εργαζόμενος του mini market, που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο μαγαζί αλλά είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε την 25χρονη μητέρα να περιμένει σε ένα σοκάκι δίπλα στο καρότσι το ταξί, ενώ στον κεντρικό στεκόταν ο φερόμενος ως πατέρας. Ο ίδιος την περιέγραψε στο Live News ως «εκνευρισμένη» αλλά όχι αναστατωμένη.
«Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. "Κουκουλωμένο" τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό σας πούμε. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια μάνα που είναι αναστατωμένη γιατί το παιδί της χτύπησε. Μου φάνηκε σα να ήθελε κάτι να κρύψει. Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ» σημείωσε ο ίδιος στο Mega.
Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκαν, νωρίτερα σήμερα, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ καθώς και ο 25χρονος σύντροφός της.
Ο Εισαγγελέας άσκησε στους δύο συλληφθέντες διώξεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης και αφορούν, για την 25χρονη, ψευδή κατάθεση και για τον 25χρονο, παράνομη είσοδο στη χώρα.
Για τις κατηγορίες αυτές, πλημμεληματικού χαρακτήρα, αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι αύριο, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία «δεμένη» δικογραφία, βάσει της οποίας οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να ασκήσουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο ζευγάρι, αναφορικά με την 3χρονη και την κατάσταση της υγείας της, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί.
Σε ό,τι αφορά τη μητέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να αντιμετωπίσει και την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί φέρεται να δήλωσε ψεύτικα στοιχεία, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι πως η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, την κράτησαν στον χώρο με χειρισμούς που έδωσαν χρόνο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως πατέρα των παιδιών, πακιστανικής καταγωγής, η σύλληψη του οποίου έγινε έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να άφησαν σκόπιμα να δημιουργηθεί η εικόνα ότι είχαν πειστεί από τους ισχυρισμούς του πως είχε αναχωρήσει για Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν αναπτύξει παρακολούθηση και είχαν στήσει διακριτικό αλλά ισχυρό αστυνομικό κλοιό σε συγκεκριμένα σημεία όπου συχνάζουν ομοεθνείς του στα Χανιά.
Όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, περνώντας του χειροπέδες και οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια επιχείρηση που οργανώθηκε μεθοδικά και με ιδιαίτερη προσοχή, από στελέχη που από την πρώτη στιγμή που το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρακολουθούν στενά την υπόθεση και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο.
Παράλληλα, ο φερόμενος ως πατέρας ερευνάται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η Αστυνομία των Χανίων διερευνά πλέον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τελευταίο διάστημα.
Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο που καταρρίπτεται είναι το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.
Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές περιμένουν πλέον τόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA όσο και νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το παιδί.
«Δεν ήταν αναστατωμένη, ήταν νευρική»Η μητέρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ενώ είχε το παιδί βαριά τραυματισμένο μέσα στο καρότσι, μπήκε μόνη της σε mini market της περιοχής προκειμένου να ζητήσει το τηλέφωνο ενός ταξί ώστε να το μεταφέρει σε νοσοκομείο.
Ο ιδιοκτήτης του mini market, την ενημέρωσε πως είχε γραμμένο ένα τηλέφωνο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει έξω από το μαγαζί.
«Ήμουν εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω εκεί στο μαγαζί. Είχα δουλειά και δεν βγήκα έξω. Της έδειξα τον αριθμό του τηλεφώνου και ξαναγύρισα στο ταμείο μου. Δεν την είδα εγώ να έχει αναστάτωση. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά. Αποκλείεται να πήγαινε τα παιδιά της εκεί. Δούλευε εκεί δίπλα σε μια ταβέρνα. Σκούπιζε έξω τις αυλές» ανέφερε ο ιδιοκτήτης του mini market στο Live News.
Εργαζόμενος του mini market, που εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στο μαγαζί αλλά είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε την 25χρονη μητέρα να περιμένει σε ένα σοκάκι δίπλα στο καρότσι το ταξί, ενώ στον κεντρικό στεκόταν ο φερόμενος ως πατέρας. Ο ίδιος την περιέγραψε στο Live News ως «εκνευρισμένη» αλλά όχι αναστατωμένη.
«Την είδα την ώρα που έφευγε. Δηλαδή περίμεναν μάλλον ταξί. Είχαν καλέσει ταξί εκείνη την ώρα. Πήγαινα εγώ βόλτα τον σκύλο μου και πέρασα από εκείνο το στενό. Αυτή ήταν μέσα μέσα, με ένα καρότσι. "Κουκουλωμένο" τελείως το μωρό. Περίμενε αυτή μέσα στο στενό και ο άντρας στεκόταν στον κεντρικό σας πούμε. Μου φάνηκε παράξενο που είχαν σκεπασμένο το παιδί με τέτοια ζέστη με μια κουβέρτα και δεν φαινόταν τίποτα. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν μια μάνα που είναι αναστατωμένη γιατί το παιδί της χτύπησε. Μου φάνηκε σα να ήθελε κάτι να κρύψει. Είδα το ποδαράκι του να κρέμεται και κατάλαβα ότι ήταν μωρό στο καρότσι. Εγώ που την είδα δεν ήταν αναστατωμένη. Θα έλεγα ότι ήταν νευρική πολύ» σημείωσε ο ίδιος στο Mega.
Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκαν, νωρίτερα σήμερα, η 25χρονη μητέρα του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ καθώς και ο 25χρονος σύντροφός της.
Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα
Ο Εισαγγελέας άσκησε στους δύο συλληφθέντες διώξεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης και αφορούν, για την 25χρονη, ψευδή κατάθεση και για τον 25χρονο, παράνομη είσοδο στη χώρα.
Για τις κατηγορίες αυτές, πλημμεληματικού χαρακτήρα, αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι αύριο, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, οι αρχές έχουν στα χέρια τους μία «δεμένη» δικογραφία, βάσει της οποίας οι εισαγγελικές αρχές αναμένεται να ασκήσουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα στο ζευγάρι, αναφορικά με την 3χρονη και την κατάσταση της υγείας της, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη απαγγελθεί.
Το DNA αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεσηΣύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε η σημερινή λήψη δειγμάτων DNA τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ένα σύνθετο και θολό οικογενειακό τοπίο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει από την αστυνομική έρευνα.
Σε ό,τι αφορά τη μητέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να αντιμετωπίσει και την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί φέρεται να δήλωσε ψεύτικα στοιχεία, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι πως η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, την κράτησαν στον χώρο με χειρισμούς που έδωσαν χρόνο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως πατέρα των παιδιών, πακιστανικής καταγωγής, η σύλληψη του οποίου έγινε έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να άφησαν σκόπιμα να δημιουργηθεί η εικόνα ότι είχαν πειστεί από τους ισχυρισμούς του πως είχε αναχωρήσει για Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν αναπτύξει παρακολούθηση και είχαν στήσει διακριτικό αλλά ισχυρό αστυνομικό κλοιό σε συγκεκριμένα σημεία όπου συχνάζουν ομοεθνείς του στα Χανιά.
Όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, περνώντας του χειροπέδες και οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια επιχείρηση που οργανώθηκε μεθοδικά και με ιδιαίτερη προσοχή, από στελέχη που από την πρώτη στιγμή που το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρακολουθούν στενά την υπόθεση και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο.
Παράλληλα, ο φερόμενος ως πατέρας ερευνάται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η Αστυνομία των Χανίων διερευνά πλέον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τελευταίο διάστημα.
Καταρρίπτεται το σενάριο πως το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαράΣτο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της γυναίκας για την ύπαρξη άλλων παιδιών, καθώς όπως φαίνεται, αρκετά από όσα υποστήριξε δεν επιβεβαιώνονται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες με στόχο να αποκρυβεί η πραγματική εικόνα της οικογένειας και των παιδιών που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.
Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο που καταρρίπτεται είναι το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.
Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές περιμένουν πλέον τόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA όσο και νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το παιδί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα