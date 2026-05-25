Εξέταση DNA, εντάλματα σύλληψης και νέα δεδομένα στην υπόθεση του 3χρονου στο ΠΑΓΝΗ – Δεν χτύπησε σε παιδική χαρά, αλλά ήταν βαριά κακοποιημένο
Η δικογραφία φαίνεται να διευρύνεται, καθώς προκύπτουν και νέα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές
Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε σταθερή αλλά εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές ερευνούν πλέον κάθε πτυχή γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε βαριά τραυματισμένο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε η σημερινή λήψη δειγμάτων DNA τόσο από τα παιδιά όσο και από τους δύο φερόμενους ως γονείς, προκειμένου να γίνουν γενετικές εξετάσεις και να εξακριβωθεί η πραγματική οικογενειακή σχέση, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν ένα σύνθετο και θολό οικογενειακό τοπίο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει από την αστυνομική έρευνα.
Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, ενώ οι δύο εμπλεκόμενοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Ωστόσο, η δικογραφία φαίνεται να διευρύνεται, καθώς προκύπτουν και νέα στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές.
Σε ό,τι αφορά τη μητέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να αντιμετωπίσει και την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο με το παιδί φέρεται να δήλωσε ψεύτικα στοιχεία, επιχειρώντας να αποκρύψει την πραγματική της ταυτότητα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε κάποια στιγμή προσπάθησε να φύγει από το νοσοκομείο, όμως οι γιατροί, αντιλαμβανόμενοι πως η υπόθεση ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, την κράτησαν στον χώρο με χειρισμούς που έδωσαν χρόνο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης είχε και η επιχείρηση εντοπισμού του φερόμενου ως πατέρα των παιδιών, πακιστανικής καταγωγής, η σύλληψη του οποίου έγινε έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να άφησαν σκόπιμα να δημιουργηθεί η εικόνα ότι είχαν πειστεί από τους ισχυρισμούς του πως είχε αναχωρήσει για Αθήνα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν αναπτύξει παρακολούθηση και είχαν στήσει διακριτικό αλλά ισχυρό αστυνομικό κλοιό σε συγκεκριμένα σημεία όπου συχνάζουν ομοεθνείς του στα Χανιά.
Όταν ο άνδρας εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα, περνώντας του χειροπέδες και οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για μια επιχείρηση που οργανώθηκε μεθοδικά και με ιδιαίτερη προσοχή, από στελέχη που από την πρώτη στιγμή που το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρακολουθούν στενά την υπόθεση και εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο.
Παράλληλα, ο φερόμενος ως πατέρας ερευνάται και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ η Αστυνομία των Χανίων διερευνά πλέον και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε στην περιοχή και τον τρόπο με τον οποίο κινούνταν το τελευταίο διάστημα.
Την ίδια στιγμή, ένα ακόμη στοιχείο που καταρρίπτεται είναι το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού του παιδιού σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όχι μόνο δεν προκύπτει τέτοιο περιστατικό, αλλά στην περιοχή δεν υπάρχει καν παιδική χαρά, ενώ τα τραύματα που έφερε το 3χρονο κοριτσάκι δείχνουν – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για παιδί που είχε υποστεί βαριά κακοποίηση.
Με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι αρχές περιμένουν πλέον τόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA όσο και νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και προκαλεί έντονο προβληματισμό για τις πραγματικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το παιδί.
Καταρρίπτεται το σενάριο πως το παιδί τραυματίστηκε σε παιδική χαράΣτο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της γυναίκας για την ύπαρξη άλλων παιδιών, καθώς όπως φαίνεται, αρκετά από όσα υποστήριξε δεν επιβεβαιώνονται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκαν ψευδείς πληροφορίες με στόχο να αποκρυβεί η πραγματική εικόνα της οικογένειας και των παιδιών που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.
