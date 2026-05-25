Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη στα Ιωάννινα
Ο 31χρονος άφησε την τελευταία του πνοή - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εξιχνιάστηκε το τροχαίο με εγκατάλειψη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της  Ανατολής.

Για την υπόθεση συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, ΙΧ συγκρούστηκε με ποδήλατο, στο οποίο επέβαινε 31χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο.

Στο πλαίσιο της συλλογής και αξιολόγησης των στοιχείων της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν το εμπλεκόμενο όχημα, ενώ ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος, παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
