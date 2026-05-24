Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Ιωάννινα: Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του IX και του οδηγού

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανατολή Ιωαννίνων, με θύμα έναν 31χρονο ποδηλάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, λίγο μετά τη 1:10 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Ανατολής. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 31χρονος ποδηλάτης.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να προσφέρει βοήθεια στο θύμα ή να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Η Τροχαία Ιωαννίνων διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του οχήματος και του οδηγού που ενεπλάκη στο δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.

